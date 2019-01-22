吁自由人国羽团结一致‧李宗伟：携手为大马羽重塑辉煌 前世界一哥宗伟表示，大马球员在刚刚结束的大马大师赛取得不俗成绩，应该成为大马羽球队重新崛起的动力。

（马新社档案照）

（吉隆坡21日讯）大马的3届奥运会男单银牌得主李宗伟希望国家羽球队所有年轻球员、资深球员及自由人球员团结一致，成为一个大家庭，以帮助成绩日渐下滑的大马羽球队恢复以往的荣耀。

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前世界一哥宗伟表示，大马球员在刚刚结束的大马大师赛取得不俗成绩，应该成为大马羽球队重新崛起的动力。

36岁的宗伟说：“这是大马羽球队在2019年的良好的开始。我希望所有球员，包括国家队球员和自由人球员都可以像家人一样团结一致。我们都需要共同努力和战斗，以确保今年取得比去年更好的成绩。”

“彼此之间的合作和互相支持非常重要。我希望大马球员在本次大马赛的成绩能够继续下去，并成为未来取得更多成功的动力。”

已长达半年多没有亮相赛场的宗伟，在星期日现身亚通体育馆观看球赛并担任大马大师赛男单颁奖嘉宾成为赛会一大惊喜，全场气氛也在宗伟出现后掀起另一个高潮，球迷为这位大马羽球英雄送上热烈的掌声。

热烈氛围让宗伟更想念赛场

宗伟坦承，看到亚通体育馆的气氛之后，让他更期待能够重返赛场比赛。他患病前的最后一场比赛，已要追溯至2018年7月的印尼超级1000赛半决赛。

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去年印尼赛之后感到身体不适的宗伟经检查发现自己罹患初期鼻癌，他随后前往台湾进行治疗，获得良好的治疗效果，本月初已回到国家队进行轻微的球场训练。

宗伟表示，他在颁奖时与谌龙简短聊了几句，后者祝他能尽快复出赛场。宗伟说：“我恭喜谌龙成功晋级决赛。我们场上是敌人，但在场外是朋友，所有球员都是我的朋友。”

“谌龙要我尽快回来赛场比赛，我告诉他我会尽力。我确实很期待能再参赛，但现在对我来说，健康最重要。现在我已恢复训练，希望一切顺利。”