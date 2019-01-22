日均接待400病患．挤爆煤炭山诊所 1万求诊居民，挤爆煤炭山面积仅有457.87平方公尺的政府诊所！

煤炭山政府诊所急需提升，居民和卫生局均盼能获政府关注。（图：星洲日报）

（轰埠21日讯）1万求诊居民，挤爆煤炭山面积仅有457.87平方公尺的政府诊所！

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据悉，煤炭山诊所虽小，但求诊人数已突破1万人，平均每日必须接待350至400名病人，空间严重不足。

同时，由于诊所空间狭窄，衍生出各种问题，包括先进医疗仪器和药物无处可放，甚至连医疗人员的宿舍亦被征用，改为药物储藏室，使得诊所如今面对人手不足、设施陈旧和药物不足的困境，人民的医疗利益也不受保障。

病患清晨6时排队等开门

《大都会》社区报记者早前走访煤炭山诊所时，发现部份民众为了避免求诊时久候和药物派完，往往清晨6时就摸黑在诊所门口排队，等待诊所8时开门。但居民也说，即便抹黑出门，平均的求诊时间依然得超过4小时，让病人累上加累。

他们说，一些长者较易患上的疾病如糖尿病、前列腺、高血压等药物，也经常因为不足空间储存而无法应付病人的需要，导致部份来迟的长者必须来回数次取药。有些紧急个案，更被指示先到双溪毛糯医院取药，让病人感到劳累不堪。

卫生局：须应付4区人口需求

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鹅唛县卫生局行政主任祖札娜医生指出，建于1975年的诊所虽然占地2.69英亩，但诊疗建筑物却仅有457.87平方公尺，储物室亦只有65.54平方公尺。

随着人口的增长，该诊所必须应付4区人口的要求，当中轰埠公主镇有5万居民、煤炭山有8000人口、哥打布特丽镇以及M-Residence则另有约1万人，共合6万8000人，意味着诊所目前已负荷超过3倍的需求。若再加上万挠菁乡岭和其周边地区，因早前一马诊所关闭而涌至的8万居民，确实是不胜负荷。

根据卫生局的标准，第3级政府诊所（KK3）仅足以负荷2万人口的医疗需求。

3医生同室问诊

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祖札娜补充，不足500平方公尺的诊疗建筑又被划分为急救室、妇科、牙科、儿科、普通科、药剂室和领药处、化验室、轮候室、病历卡储藏室等等，加上求诊者的日愈增加，将地方挤得水泄不通，甚至难以将患有传染和非传染病的患者分隔开来。

根据记者所见，为了节省空间，3名医生必须同在一室问诊，病人是以背靠背的方式坐着陈述病情，使私隐有暴露的风险。

此外，药剂师和医生的座位空间约仅有2尺，移动时必须侧身和互相让道，压迫感很重。

狭窄空间作业危及医务人员

祖札娜也表示，在狭窄的空间中作业会对医务人员构成危险和压力。

“更雪上加霜的是因为经常爆发闪电水灾，部份半砖式诊疗室的屋顶漏水和腐朽，使可用的空间一减再减。如今电脑室、化验处、药物存放处共挤一室，实在难以再增加任何医疗设备和服务。”

“整间诊所只有2间厕所，除了病人外，全部58名医疗人员如厕一样需要大排长龙。这里没有用餐处、祈祷室、会议室或休息室，大家只能躲在狭窄的储物室用餐或休息。”

盼批建诊疗大楼拨款申请

她说，该局自2012年起，每年均向政府申请拨款进行提升，但除了2012年的6万令吉、2013年的特别拨款40万令吉提升设备，以及去年7月获得2万令吉修理储物室外，余者皆石沉大海，毫无下文。

“今年我们再度通过第11大马计划，申请在诊所范围内的0.78英亩空地上，新建一座3层楼高的诊疗大楼，以提高每日求诊人数至500人。这项计划预计将耗资3000万令吉，为了与日俱增的人口和他们基本医疗权益，我们非常希望政府会给予批准。”

不过，她强调即使新楼落成，亦难以负荷公主镇迅速膨胀的人口。

“卫生局的建议是在建造新楼的同时，亦在公主镇觅地另建诊所，将5万人口的医疗需求划分出来，避免加重煤炭山诊所的负担。”

病人被迫背靠背的坐着陈述病情，有私隐不保的风险。（图：星洲日报）

已有44年历史的旧楼因硬体条件不足，难以电脑化，护士必须耗费时间寻找病历卡。（图：星洲日报）

因苦无空间，部分文档被迫收存在外，引起资料外漏的隐忧。（图：星洲日报）

即使是下午近5时，依然有多人轮候等着求诊。（图：星洲日报）

黄翠萍（煤炭山居民协会代表）：空间狭窄闷热

“诊所空间狭窄，空气闷热，当久等超过2小时，小孩便会哭闹不休，让妈妈们心力交瘁。

此外，由于药物不足，一些患病的长者往往必须来回诊所数次方领到药，有的更被指派到双溪毛糯去领药，极度不方便。”

赖丽玲（煤炭山居民）：求诊需等4小时以上

“每次求诊均需轮候4小时以上，主要是病人太多，护士和医生也忙不过来。

据我所知，邻村和其他地区的居民也会到煤炭山求诊，导致轮候时间越来越长，因此我认为必须即刻推行诊所提升计划。”

张小芳与女儿黄洁怡：没育婴室不方便

“诊所小得没有分隔出育婴室来，带着婴儿要喂奶的妈妈只能躲在诊疗室外一个用布帘围起的角落。

偶尔遇到有小孩或异性因好奇而掀开布帘，会让我们感到很尴尬，所以每次拖儿带女来看病都会觉得不自在。”