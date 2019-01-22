练珊恩．高等教育需质的改革 若学校过于以争取更进步的排名为目标，就容易出现乖离高等教育学府宗旨的情况。

英国《泰晤士报》高等教育特刊每年都会公布许许多多的世界大学排名，例如最新公布的2019年新兴经济体大学排名，还有世界大学排名、亚洲大学排名，根据科目的排名如心理学、教育学、法学、社会科学、生理科学、电脑科学等各式各样数不完的排名。除了《泰晤士报》高等教育特刊，还有英国高等教育调查公司QS所宣布的排行榜，也是我国社会所熟悉的。

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我国部份公立与私立大学常榜上有名，虽然未达前10名的亮眼成绩，但是确实是我国社会重视以及部份大学所追求的指标。例如在最新公布的2019年新兴经济体大学排名中，马来亚大学（UM）进步9个名次跻身20强，排在第18名，紧接其后的是国油大学（UTP）排在第60名及工艺大学（UTM）排在第86名，而拉曼大学作为私立大学也在榜单的200强内。

这些成绩固然构成欣喜景象，但是只根据这些有名气及侧重学术与研究表现的排行榜，来评定上榜的学校就是一所高品质的学校，或者只根据我国每年在这些排行榜中的进步趋势，就认为国内大学的教育水平不断提升，就未免过于单一与偏颇，因为一所全面优质的大学，除了要注重研究领域的学术表现外，其教师的教学水平、学生的学习效率与成果、教职与学生对社会的参与与回馈、学校本身的自主权、学术自由、学术道德等，都是一所大学重要的构成元素。

如排行榜般列出量化标准自然是最客观与容易评鉴一所大学表现方式，而这些简单明了的数字化成绩，也是普罗大众“最喜欢看”、“最喜欢听”的成绩，进而使上榜的大学获得许多名气、肯定、信赖与机会。但是若学校过于以争取更进步的排名为目标，就容易出现乖离高等教育学府宗旨的情况。例如有学生投诉讲师过于注重自己的学术研究与论文发表而忽略教学品质，也有学府规定研究生所发表的论文，必须加上指导讲师的名字，让其以联合作者的形式发表，以提升该校发表论文的数量，提升在各大排行榜的成绩。这现象被部份学术人士视为是一项“学术欺压”。

在教育部推动国内教育改革的过程中，若在高等教育领域里，只注重大专法令存废的课题是不足够的，而是该建立委员会进行全面探讨，以鉴定及改善我国高等学府从行政管理至学术自由各方面的弊端，以达到质的提升。当中不得不谈的是本地大学领导层是否要持续以政治委任的方式进行。在教长马智礼受委为大马国际伊斯兰大学主席的风波上，马智礼先是表示这是首相向该大学顾问兼彭亨州苏丹的建议，代表了两者对他的信任与委托而不愿辞职，到后来不敌社会舆论与压力而辞去主席职位。虽然此事看似告一段落，但是本地大学遴选领导层的制度并没有改变，依旧是政治委任，而不是从教育角度以更民主的方式进行遴选。另外当然也包括一直为人诟病的入学固打制问题，是要帮助低收入群体家庭的孩子，还是要以种族为最大依据？

教育部长上任以来不断为我国大学与国外大学建立关系，例如探讨在印尼成立大马公立大学分校、在大马建立日本大学分校、为大马学生争取到美国企业给予实习与奖学金的机会等。这些努力必须给予肯定，但是我国高等教育在向外扩展的同时，也不得不趁着政权更替的“天时”与希盟政府提倡改革的“人和”

下，进行从里到外的检视与改善，才能确保我国下一代学子能拥有更高品质的高等教育环境。