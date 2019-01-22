系统修复‧国储ATM服务恢复正常 国民储蓄银行（BSN）系统从上周六（19日）发生严重故障后，经过抢修，客户今晚已可在该银行的自动提款机（ATM）进行一切交易。

（八打灵再也21日讯）国民储蓄银行（BSN）系统从上周六（19日）发生严重故障后，经过抢修，客户今晚已可在该银行的自动提款机（ATM）进行一切交易。

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国民储蓄银行今晚发文告说，该银行今天的自动提款机服务时间延长到明天凌晨2时，并于明早7时恢复正常服务。

较早前，国民储蓄银行在文告中指出，该银行的系统从本月19日早上6时10分起，遭到了严重破坏，以致影响了所有分行和自动化银行的服务。

文告说，信用卡设施仍可操作，而该银行现已确定了系统故障的根源，目前正在进行修复，包括了采取必要的措施，以确保系统在重新操作之前完整无缺。

根据国民储蓄银行主席丹斯里阿布峇卡指出，虽然该银行正在努力解决系统故障的问题，但已准备好为客户服务。

他向所有客户保证，所有的储蓄和存款都是安全和受保护的。

他指出，一旦系统恢复操作，所有银行产品和服务都可以分阶段获取。

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“对于给您带来的不便，我们深表歉意，并感谢客户的耐心和支持。”

他补充，该行目前正在全力抢修系统，以确保可以全面恢复运作。