钟可婷．你还寄贺年卡吗？ 你有寄贺年卡给亲友的习惯吗？趁着农历新年的到来，许多人都会亲自为亲友选一张精美的贺年卡，再写上祝福语，寄给收件的亲友，借由贺年卡来祝贺亲友农历新年快乐。

你有寄贺年卡给亲友的习惯吗？趁着农历新年的到来，许多人都会亲自为亲友选一张精美的贺年卡，再写上祝福语，寄给收件的亲友，借由贺年卡来祝贺亲友农历新年快乐。

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惟，随时代变迁及网络的普及化，电子贺年卡取代手写贺年卡，而手写贺年卡也渐渐被大家遗忘，甚至难以在书局找到贺年卡的踪影。

记得以前距离农历新年两个月，贺年卡就会面市，商家都会售卖一些与生肖相关或一些祝福的贺年卡。我们就会与朋友相约到书局选购贺年卡，并在写上祝福语后，亲手交给亲友或透过邮寄方式寄给亲友。

能亲手为亲友选上一张贺年卡、撰写农历新年祝福语及亲手贴上邮票将贺年卡寄出给他们，是一件很幸福及很温暖的一件事。

因此，我特别喜欢寄贺年卡及收贺年卡的感觉。不过，随着时间流逝，我也和许多人一样，忘了这个传递祝福的方式，直到某一年收到表妹寄来的贺年卡，看到那熟悉的字体，心里突然温暖，重新感受到那份感动。

我也明白这一份手心的温暖已逐渐被遗忘，而现在收到的贺年卡，大概就是工作上往来或保险经纪寄出的吧！但现在认真想想，其实工作上或保险经纪寄来的贺年卡，也有明显减少的迹象，是否大家都不寄贺年卡了呢？

大马邮政公司配合农历新年，于本月17日至30日期间提供邮寄贺年卡的优惠，只需50仙就能将这一份祝福传递给亲友。目前距离农历新年仍有两个星期时间，赶快选购及写一张贺年卡，寄给亲友吧！