阿旺阿兹曼．金马仑补选的决定性因素

在过去一年大马共举办了四场补选，分别是斯里斯迪亚、无拉港、双溪甘迪斯以及波德申等四个议席，而希盟候选人皆成功捍卫该四处议席。
希盟在上述选区胜出乃意料之中事，主要是这4个国州议席皆是希盟曾经胜出议席。当中让分析员感兴趣的事，是选民投票率大幅下跌现象。
但这次补选与之前情况不同，这是希盟首次出战国阵胜出议席的补选。
只不过，金马仑国会议席并不是国阵堡垒区，上届国阵只以微少的多数票胜出。
希盟依旧推出这位已上阵3次，却3次铩羽而归的候选人；国大党却选择不上阵，原因是担心梳邦再也印度神庙骚乱事件将影响马来选民的投票去向。此外，若双方都推出同一族群候选人，马来选民可能不会出来投票。
之前的施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙寺庙发生骚乱，并导致一名马来消防队员在事件中丧生。这已经影响人们情绪，特别是那些对该事件的解决方式不满意的人。此事和当初兴权会崛起浪潮类似，在导致第12届大选中许多国大党候选人落败，最终导致该党主席引咎辞职。
当国阵宣布原住民兼当地人士候选人南利，这一举措给希盟带来了政治上恐慌。
这种情绪也影响了卡维斯，使他放弃在此补选中上阵，尽管一开始坊间传出他会上阵的谣言。这是因为卡维斯知道他作为一名独立候选人胜出机会极小，他很可能会面对如波德申独立候选人丹斯里莫哈末依沙沙末一样德下场。
国阵候选人南利父亲来自Semai部落，母亲则来自Temia部落，在当地高达23%原住民基层中拥有强达的影响力。他备受当地人敬重，主要受过高等教育、对当地居民态度亲切以及曾经出任警队高层等原因。
这位国阵候选人也是马来西亚半岛原住民协会（POASM）的的财政，是金马仑原住民社群的活跃分子。这些经历让选民对他的信赖程度大为提高，使国阵得以向希盟提出挑战。在2013年和2018年的选举中，大约80%的原住民支持国阵候选人，因此国阵将继续说服原住民选民支持这位具备原住民血统的候选人。
希盟政府作为执政者，他们可承诺为当地基础建设带来更好发展，并在竞选组织和媒体上更具优势。虽然如此，但原住民的面对的问题，大多涉及州政府权限，诸如：土地所有权、居住环境、土地被破坏以及大规模伐木活动影响原住民祖籍地等。
尽管销售税已经取代了被废除的消费税，但希盟政府仍不时被追问各项尚未落实的竞选承诺。人民依旧面对高昂的生活费，在过去7个月里，希盟政府没有为人民带来真正重大的正面改变。
人民只看到权力从国阵转移至希盟政府而已。事实上，更多预算被取消或削减，这反也映目前政府在分配予原住民的利益，并没有比国阵更多。
一旦希盟政府败选，这将证明人民对希盟政府的不满，尽管希盟或亲希盟研究中心将否认这种不满的存在。
根据智库Invoke研究，人民对首相敦马哈迪的满意度从去年6月72%降至53%。3大种族的受访者中，马来人满意度从66%降至45%，华人（87%至65%）及印度人则（84%至64%）急剧下降了20%。
在上次大选中，由于伊党搅局，国阵只能以微差的多数票胜选。在这次补选，伊党主席哈迪阿旺则大力动员旗下党员支持国阵。哈迪阿旺给的理由是，国阵的候选人并不是代表巫统、伊党或任何一个反对党。肯定的是，目前伊党和国阵拥有共同的敌人，那就是希盟政府。在针对反对一切形式种族歧视国际公约（ICERD）议题大集会上，伊党和巫统合作使集会成功，其声势几乎和净选盟大集会一样。
这次合作能够影响马来选民，尤其是伊党选民，将在这次补选中的支持国阵候选人。在此之前，伊党成员对之前四次补选的支持并不热烈，因为没有充份理由说服伊党支持国阵候选人。
因此，许多伊党支持者决定不投票。
然而，在ICERD问题以及如何解决梳邦兴都庙骚乱等课题，估计会对伊党支持者产生强烈影响，确保他们会把选票投给国阵。
上届大选伊党赢得了3,586票，若上次大选中的投票意向没有太大改变，半数伊党支持者转投国阵候选人，这意味着国阵候选人赢得补选几率相当高。
因此，如果发生这种情况，PAS支持者的支持对于确定国阵候选人的胜利至关重要。在本周末（1月18日），哈迪阿旺将在该地区助选，让伊党支持者投票予国阵候选人，在1月24日登州州务大臣也将在金马仑助选。
对国阵来说，此次补选对他们来说攸关重大，一旦落败他们支持情绪将更为低落，甚至陷入一蹶不振的危险处境。因此，国阵领导层将想尽办法捍卫金马仑这个议席。因此，这是国阵首次推出直接候选人，以确保不会引起任何一个成员党的不满。这个概念也曾被应用在砂拉越州选举上，用以解决人联党和联民党的之间的纠纷。
竞选委员会预期将有70%的选民将出来投票。这个预期将会成功吗？事实上，这次补选日期落在华人新年一周前。因此，可以肯定的是，居住在外地的华人选民或其他选民，由于长假关系，华人选民更大可能会选择回乡过年才请假，而不是在补选时请假投票。改朝换代已经在上次大选中完成，因此选民对此次补选不会感到迫切性。另外，就算希盟政府攻下这一席位，这也不会改变布城或彭州政府的地位。
再加上，就算是选民愿意回乡投票，他们也必须负担双重的交通费。因此希盟政府想要取透过大量的华人票取胜也不容易。一般情况，占当地30%人口华人选民若全数支持希盟，则将会为他们带来胜利。但在补选时期，说服相等于当地20%总选民的华人支持希盟是一大重大挑战。
虽然如此，预测大多数华人将继续投票支持希盟，而印度选民将分裂成两半各至支持朝野双方，而马来和原住民选民将继续支持国阵。
对于年龄在21-25岁之间的年轻选民，该群体仍然感受到从国家高等教育基金局贷学金（PTPTN）贷款和灵活支付所带来的方便。但是，在希盟政府之前提出的各种承诺，如承诺偿月收入4000以下的人民展延偿贷的承诺无法实现，使得PTPTN贷款者失望。相信部份年轻选民选票将转向国阵，除非希盟政府提出相关的政策及恰当解释，挽回年轻人的信心。
国阵和希盟的选情相当激烈，截至目前国阵仍略微领先，胜选几率为51%，希盟则为49%。但这一形势随时会改变，一直维持至大选投票日当天。
最终，金马仑选民将决定谁是他们最好的国会代议士。
(星洲日报／学者观点·作者：阿旺阿兹曼Profesor Madya Dr Awang Azman·马大副教授)
文章来源：
星洲日报／学者观点·作者：阿旺阿兹曼Profesor Madya Dr Awang Azman·马大副教授·2019.01.22
阿旺阿兹曼．金马仑补选的决定性因素
在过去一年大马共举办了四场补选，分别是斯里斯迪亚、无拉港、双溪甘迪斯以及波德申等四个议席，而希盟候选人皆成功捍卫该四处议席。
希盟在上述选区胜出乃意料之中事，主要是这4个国州议席皆是希盟曾经胜出议席。当中让分析员感兴趣的事，是选民投票率大幅下跌现象。
但这次补选与之前情况不同，这是希盟首次出战国阵胜出议席的补选。
只不过，金马仑国会议席并不是国阵堡垒区，上届国阵只以微少的多数票胜出。
希盟依旧推出这位已上阵3次，却3次铩羽而归的候选人；国大党却选择不上阵，原因是担心梳邦再也印度神庙骚乱事件将影响马来选民的投票去向。此外，若双方都推出同一族群候选人，马来选民可能不会出来投票。
之前的施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙寺庙发生骚乱，并导致一名马来消防队员在事件中丧生。这已经影响人们情绪，特别是那些对该事件的解决方式不满意的人。此事和当初兴权会崛起浪潮类似，在导致第12届大选中许多国大党候选人落败，最终导致该党主席引咎辞职。
当国阵宣布原住民兼当地人士候选人南利，这一举措给希盟带来了政治上恐慌。
这种情绪也影响了卡维斯，使他放弃在此补选中上阵，尽管一开始坊间传出他会上阵的谣言。这是因为卡维斯知道他作为一名独立候选人胜出机会极小，他很可能会面对如波德申独立候选人丹斯里莫哈末依沙沙末一样德下场。
国阵候选人南利父亲来自Semai部落，母亲则来自Temia部落，在当地高达23%原住民基层中拥有强达的影响力。他备受当地人敬重，主要受过高等教育、对当地居民态度亲切以及曾经出任警队高层等原因。
这位国阵候选人也是马来西亚半岛原住民协会（POASM）的的财政，是金马仑原住民社群的活跃分子。这些经历让选民对他的信赖程度大为提高，使国阵得以向希盟提出挑战。在2013年和2018年的选举中，大约80%的原住民支持国阵候选人，因此国阵将继续说服原住民选民支持这位具备原住民血统的候选人。
希盟政府作为执政者，他们可承诺为当地基础建设带来更好发展，并在竞选组织和媒体上更具优势。虽然如此，但原住民的面对的问题，大多涉及州政府权限，诸如：土地所有权、居住环境、土地被破坏以及大规模伐木活动影响原住民祖籍地等。
尽管销售税已经取代了被废除的消费税，但希盟政府仍不时被追问各项尚未落实的竞选承诺。人民依旧面对高昂的生活费，在过去7个月里，希盟政府没有为人民带来真正重大的正面改变。
人民只看到权力从国阵转移至希盟政府而已。事实上，更多预算被取消或削减，这反也映目前政府在分配予原住民的利益，并没有比国阵更多。
一旦希盟政府败选，这将证明人民对希盟政府的不满，尽管希盟或亲希盟研究中心将否认这种不满的存在。
根据智库Invoke研究，人民对首相敦马哈迪的满意度从去年6月72%降至53%。3大种族的受访者中，马来人满意度从66%降至45%，华人（87%至65%）及印度人则（84%至64%）急剧下降了20%。
在上次大选中，由于伊党搅局，国阵只能以微差的多数票胜选。在这次补选，伊党主席哈迪阿旺则大力动员旗下党员支持国阵。哈迪阿旺给的理由是，国阵的候选人并不是代表巫统、伊党或任何一个反对党。肯定的是，目前伊党和国阵拥有共同的敌人，那就是希盟政府。在针对反对一切形式种族歧视国际公约（ICERD）议题大集会上，伊党和巫统合作使集会成功，其声势几乎和净选盟大集会一样。
这次合作能够影响马来选民，尤其是伊党选民，将在这次补选中的支持国阵候选人。在此之前，伊党成员对之前四次补选的支持并不热烈，因为没有充份理由说服伊党支持国阵候选人。
因此，许多伊党支持者决定不投票。
然而，在ICERD问题以及如何解决梳邦兴都庙骚乱等课题，估计会对伊党支持者产生强烈影响，确保他们会把选票投给国阵。
上届大选伊党赢得了3,586票，若上次大选中的投票意向没有太大改变，半数伊党支持者转投国阵候选人，这意味着国阵候选人赢得补选几率相当高。
因此，如果发生这种情况，PAS支持者的支持对于确定国阵候选人的胜利至关重要。在本周末（1月18日），哈迪阿旺将在该地区助选，让伊党支持者投票予国阵候选人，在1月24日登州州务大臣也将在金马仑助选。
对国阵来说，此次补选对他们来说攸关重大，一旦落败他们支持情绪将更为低落，甚至陷入一蹶不振的危险处境。因此，国阵领导层将想尽办法捍卫金马仑这个议席。因此，这是国阵首次推出直接候选人，以确保不会引起任何一个成员党的不满。这个概念也曾被应用在砂拉越州选举上，用以解决人联党和联民党的之间的纠纷。
竞选委员会预期将有70%的选民将出来投票。这个预期将会成功吗？事实上，这次补选日期落在华人新年一周前。因此，可以肯定的是，居住在外地的华人选民或其他选民，由于长假关系，华人选民更大可能会选择回乡过年才请假，而不是在补选时请假投票。改朝换代已经在上次大选中完成，因此选民对此次补选不会感到迫切性。另外，就算希盟政府攻下这一席位，这也不会改变布城或彭州政府的地位。
再加上，就算是选民愿意回乡投票，他们也必须负担双重的交通费。因此希盟政府想要取透过大量的华人票取胜也不容易。一般情况，占当地30%人口华人选民若全数支持希盟，则将会为他们带来胜利。但在补选时期，说服相等于当地20%总选民的华人支持希盟是一大重大挑战。
虽然如此，预测大多数华人将继续投票支持希盟，而印度选民将分裂成两半各至支持朝野双方，而马来和原住民选民将继续支持国阵。
对于年龄在21-25岁之间的年轻选民，该群体仍然感受到从国家高等教育基金局贷学金（PTPTN）贷款和灵活支付所带来的方便。但是，在希盟政府之前提出的各种承诺，如承诺偿月收入4000以下的人民展延偿贷的承诺无法实现，使得PTPTN贷款者失望。相信部份年轻选民选票将转向国阵，除非希盟政府提出相关的政策及恰当解释，挽回年轻人的信心。
国阵和希盟的选情相当激烈，截至目前国阵仍略微领先，胜选几率为51%，希盟则为49%。但这一形势随时会改变，一直维持至大选投票日当天。
最终，金马仑选民将决定谁是他们最好的国会代议士。
(星洲日报／学者观点·作者：阿旺阿兹曼Profesor Madya Dr Awang Azman·马大副教授)
文章来源：星洲日报／学者观点·作者：阿旺阿兹曼Profesor Madya Dr Awang Azman·马大副教授·2019.01.22