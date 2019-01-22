14年前丧夫女儿被抱走·中国妇女马新寻女 老公意外身亡尸骨未寒，家婆和大伯突然上门抱走年幼女儿，从此音讯全无，妇女从中国南下寻女，只为了亲口告诉女儿一句“妈妈当年没有不要你”！

张建芬回国机票订在2月13日，她希望回国前能见女儿一面，亲口告诉她“妈妈好想你”。

（新加坡21日讯）老公意外身亡尸骨未寒，家婆和大伯突然上门抱走年幼女儿，从此音讯全无，妇女从中国南下寻女，只为了亲口告诉女儿一句“妈妈当年没有不要你”！

广告

来自中国福建的张建芬（50岁，退休人士）上周二（15日）抵达新加坡，希望找到今年14岁的女儿，告诉她“妈妈好想你”。

15年前嫁到大马

张建芬是于2004年，在朋友的牵线之下，到马来西亚跟她的第二任老公薛方贤见面。两人情投意合，相处28天后，张建芬先行回中国一趟，并于同年10月7日回再到大马怡保跟薛方贤注册结婚。

她说，老公说话风趣，厨艺好，而且顾家。结婚隔年7月6日，两人生下女儿，可是家婆却指女儿的生辰八字与老公相克，不让他们照顾孩子，而把孩子送到老公的表姐家。

“我当时还不是马来西亚公民，无法工作，老公就想把女儿带回来让我带。”

夫妇俩商量后决定搬离婆家，自己租房子独立生活，并从表姐家把女儿抱走。为了自己带孩子，避免孩子又被抱走，夫妻俩没让家人知道他们的新住处。

广告

可惜好景不长，老公某天出门后意外身亡，遗下母女两人。说到这里，张建芬出示了老公的死亡证书，显示他死于2006年6月11日，当时才25岁。

张建芬说，她当时还未走出丧夫之痛，家婆却突然找上门把女儿抱走，说是要带去表姐家。她后来曾到表姐家尝试要回女儿，表姐却告知女儿已被家婆及大伯带到新加坡。

当年，张建芬的女儿才一岁多，英文名是Seak Sin U。

她感慨地说，母女当时匆匆一别，从此就断了音讯。

广告

无法留马只好回国

人生地不熟，资料很有限，妇女犹如无头苍蝇，新、马两地来回跑。

张建芬表示，她没有大马人身份，老公死了，女儿被抱走后，她无法延长签证继续留在大马，只好在2007年3月回国。

这些日子，虽然她非常想念女儿，但因为照顾家中老父亲，加上经费不足，因此拖延多年。

但寻女的过程坎坷，去年7月她第一次来新找女，却毫无线索，逗留了11天后决定到马来西亚怡保找线索。

去了马来西亚，她辗转打听到大伯在新加坡的住址与联络，可是却因为签证到期，只好先回国，并于上周二再到新加坡继续找女儿。

上周三，她满心期待按照地址找上大伯家，可却扑了个空，单位住着一户马来人家。

只盼见女儿一面

妇女称自己并非来抢女儿，只希望见爱女一面。

张建芬说，她这趟来新加坡，将逗留到2月13日回国，希望这期间能见女儿一面。

她说，她很清楚女儿是被大伯带来新加坡。

“如果她在这里接受教育，日子过得好的话，我也没有意思要带走她。”

她只希望能见到女儿，跟她说说话，解释当年的情况。

记者尝试联系张建芬的大伯，接听电话的男子虽然承认名字无误，但却表示不认识妇女，更不知道谁是Seak Sin U。