趁大宝森节往黑风洞赎罪．兴都教徒苦行还愿 成千上万的兴都教徒趁着大宝森节，前往黑风洞赎罪及还愿，向神明表达感恩之情。

游行队伍中也有女信徒或头顶着奶壶，钢叉穿过两颊，或背穿铁钩，向神明表达虔诚之意。（图：星洲日报）

（雪兰莪．士拉央21日讯）成千上万的兴都教徒趁着大宝森节，前往黑风洞赎罪及还愿，向神明表达感恩之情。

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大宝森节是淡米尔日历的第十月──泰月（Thai）的满月之日，也是奉献给印度教战神穆鲁甘（Murugan），以庆祝正义战胜邪恶，向神祈求光明与智慧的祝福。

黑风洞自去年进行阶梯重漆后，首次迎来大宝森节，大批信徒与游客不断往黑风洞器材阶梯涌去，现场挤得水泄不通。（图：星洲日报）

信徒背负起“卡瓦蒂”，背后也挂上了铁钩及铁链，以虔敬之心往主神殿走去。（图：星洲日报）

吸引国内外游客参与

每年的大宝森节不仅有许多兴都教徒以穿针挂铁钩的苦行方式还愿及朝拜，也吸引了来自国内外的游客前去黑风洞参与庆典。

清晨开始，黑风洞一带便出现大批人潮，整条街道上的人摩肩接踵，川流不息，导致主要大道出现长长车龙，警方也出动大批交警在四周指挥交通。

兴都教徒游行队伍一个接一个地涌现，前往黑风洞主神殿朝拜与还愿。为了表示虔诚，他们或顶着奶壶，或针插入皮肤，钢叉穿过两颊或舌头，钢钩挂在皮肤上，被人在后面拽着或拉神龛，或背负起“卡瓦蒂”（Kavadi）展开苦行献祭。

摄影师摄下意义画面

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此外，还有大群摄影爱好者结伴到现场拍摄壮观的庆典，《大都会》社区报记者也发现有本地摄影师带领来自香港的摄影爱好者，随着游行队伍攀上272个阶梯顶端，并一一向他们讲解所有建筑物及还愿行为背后的意义，让他们可透过镜头拍摄下更具意义的画面。

不少公众也在清早乘搭电动火车到黑风洞，随着兴都教徒步行前往兴都庙，或在当地一一参观，以更了解庆典的各项活动及文化。

蔡美芳（21岁，学生）：未参加过印裔庆典

“我来自砂拉越，那里的印裔同胞极少，因此我从未参加过印裔同胞的庆典。

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我知道每年的大宝森节时，黑风洞都会迎来大批信徒与游客，十分热闹，所以趁机与同学一起乘搭电动火车到黑风洞凑热闹。

我们在清早4时许就出门了，大约在5时许抵达黑风洞，随着信徒们一起走，感受庆典的气氛，非常开心。”

黄玉青（30岁，上班族）：体验人潮拥挤场面

“恰逢近日有来自印尼的朋友到访，我也趁着大宝森节的来临，带他们一起到黑风洞参与大宝森节庆典。

我们到吉隆坡中环广场乘搭电动火车时，就看见许多身穿印裔传统服饰的信徒，和我们一起乘搭公共交通到黑风洞，一路上都能够感受到庆典的气氛，尤其越接近黑风洞时，气氛也更加浓烈。

这也是我第一次在大宝森节时到访黑风洞，与平日的感觉完全不同，尽管以前都曾透过网络看见黑风洞人潮拥挤的场面，但亲身体验一次后，才能感觉到其中的震撼。”

李敏慧（50岁，中，民众）：信徒游客比平日多

“我们迁至雪隆居住27年了，却从未在大宝森节时前来黑风洞参与庆典。我们在早上7时就抵达黑风洞，但不知是否因连假的关系，人潮并未如想象中那么拥挤。

以往我只在家乡参与过大宝森节庆典，惟小地方的庆典并不像黑风洞般的华丽，只有简单的游行。

由于今日的信徒和游客都比平日来得多，我们都不敢随着队伍攀上阶梯顶端，仅在四周围打转看看，并品尝印裔同胞的传统糕点。”

黑风洞里里外外都有许多小贩在售卖印裔同胞的各种小吃与糕点。（图：星洲日报）

成千上万的民众蜂拥至黑风洞，造成主要大道出现长长车龙，多名交警在场指挥交通。（图：星洲日报）