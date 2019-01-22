张念群：下课休息时间·学校有自主权决定 教育部副部长张念群指出，在学校的下课休息时间方面，每所学校都有本身的情况，有自主权去决定是否要把学生的休息时间延长至30分钟。

（雪兰莪．八打灵再也22日讯）教育部副部长张念群指出，在学校的下课休息时间方面，每所学校都有本身的情况，有自主权去决定是否要把学生的休息时间延长至30分钟。

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她说，在这方面，校方无需向任何机构或单位申请，但要和家长进行良好的沟通及确保上课时长不会受影响。

她说，在教育部的政策下，该部没有反对把休息时间延长至30分钟，所以20分钟至30分钟的休息时间都是在可允许的范围之内。

她是于今日前往梳邦华小参观后，了解该校的学生休息时间后，在新闻发布会上这么指出。这也是她在接获一些家长针对学生休息时间作出投诉后，首次前往学校了解这方面的事宜。

张念群指出，如果校方认为学生的休息时间不足，那么就需要去调整，若要延迟休息时间至30分钟，也不需向任何机构或单位申请，只要和家长达到共识。