高庭判基金经理须还1730万·海外赌场成功在马追债 一名大马籍基金经理拖欠永利澳门赌场3300万港元（约1730万令吉）而被该赌场起诉，吉隆坡高庭日前宣判永利澳门胜诉，这是首次海外赌场在大马追债成功的案例。

（吉隆坡21日讯）一名大马籍基金经理拖欠永利澳门赌场3300万港元（约1730万令吉）而被该赌场起诉，吉隆坡高庭日前宣判永利澳门胜诉，这是首次海外赌场在大马追债成功的案例。

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据《路透社》报道，永利澳门的代表律师刘文森（译音）告诉记者，高庭法官南达峇兰于上周五作出裁决，谕令该名经理傅仰峰偿还这笔款项及累积的利息。

他表示，起诉方是以傅仰峰无法兑现信贷协议索回这笔赌债，而非根据债务合约。

博彩在马来西亚是非法活动，因此有关赌债往往难以追讨。

案涉借贷合约非博彩筹码

据香港媒体报道，刘文森指出，主要是因为这次的案件不是涉及博彩筹码，而是借贷合约。

永利澳门赌场是在2017年入禀吉隆坡法庭，针对傅仰峰拖欠赌场3300万港元的赌债兴讼。

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傅仰峰于2017年向永利赌场借款4000万港元（约2097万令吉），在永利提出诉讼前，他已偿还部份款项后仍拖欠3300万港元。

此前，傅仰峰曾向法庭表明，本身未曾签署任何永利赌场的债务文件，也没有拖欠该赌场4000万港元。

另一方面，傅仰峰的代表律师不愿回应是否会针对这项裁决提出上诉。

刘文森指出，若答辩方没有提出上诉，他相信此案将成为先例，而大马政府事后会根据判决拟定相关法令，将有利于整个博彩业。