挥春赛醒狮助兴．巴生务德华小喜迎春 农历新年将至，巴生务德华小日前在该校举办“己亥年挥春比赛”，逾千师生喜迎新春，让校园充满浓郁年味。

众嘉宾在1400名师生前接青。左起为李侑益和伍醒罱；右起是张荣杰及黄玉枝。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生21日讯）农历新年将至，巴生务德华小日前在该校举办“己亥年挥春比赛”，逾千师生喜迎新春，让校园充满浓郁年味。

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该校董事长黄玉枝表示，新春举办挥春赛，主要是为了弘扬中华传统文化及节庆；校方这次也特邀巴生光华独中醒狮团前来表演助兴，祈求让学校在新的一年里事事顺利，并且也让各族学生感受新春佳节气氛，认识大马华族文化。

“挥春比赛除了弘扬中华文化，也借机培养孩子对书法的热爱，并发掘他们的天赋，加以培养，为校争光。”

比赛当日，除了董事部成员和家协理事出席之外，巴生市议员伍醒罱罱和巴生教育局华小督学陈义骏也受邀同欢共庆。

学校董事部为孩子送上逢年必吃的芦柑和充满祝愿的红包，家协理事也献上爱心简餐。

伍醒罱趁着喜庆之日，捐献1000令吉给该校董事部，作为学校发展经费。

为了让这场活动更具意义，校方特意安排敬茶仪式，让孩子在节庆日子学会感恩与孝敬长辈。

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进行挥春比赛时，评审兼书法家冯推强、范中玮及张铕玲也在现场挥毫，赠送春联给现场来宾，场面热闹。出席者包括校长李侑益、家教协会主席张荣杰及副主席马俊雄等。