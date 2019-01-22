林煌达．那些禁得起的自由 据了解，全球已有超过7个国家的城市推行“青少年宵禁”的措施，其中包括冰岛、英国、澳洲、泰国、德国、不列颠等国家，至于美国亦有将近500个城市落实了该禁令。

日前，我国政府考虑效仿冰岛落实禁止18岁以下的青少年晚间外出的宵禁令。早在去年11月，吉兰丹州政府即提出了有关方案，以减少青少年的各种社会问题。据了解，全球已有超过7个国家的城市推行“青少年宵禁”的措施，其中包括冰岛、英国、澳洲、泰国、德国、不列颠等国家，至于美国亦有将近500个城市落实了该禁令。

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在国外，“青少年宵禁”（Youth Curfews或TeenCurfews）一向被视作其中一个最有效防治青少年犯罪的社会工程。根据1997年美国司法部的资料显示，美国最早的青少年宵禁法案始于1890年代，最初是用于防范青少年移民犯罪，后来在第二次世界大战期间，更因其父母忙于应付战争，无暇照顾他们而被用来控制青少年的行为。

英国政府于2004年1月初颁布了“未成年人宵禁令”，授权各地方政府规定16岁以下的青少年晚上9时后不得外出。此外，英国政府也通过“地方少年宵禁计划”，禁止10岁以下的未成年孩童在晚间9时后进入公共场所，并可通过电子跟踪器监控其行踪。

换言之，“青少年宵禁”即是一种在某个规定的时间段内，防止社会脱序、避免公共危险的刑事政策。然而，这种为了保障未成年少年及社会大众安全而颁布的禁令，同时也存在着“剥夺青少年夜间活动的权利”，以及“限制青少年的人身自由与结社自由”等争议。尽管如此，世界各地仍有不少的支持者认为，对未成年孩童实施宵禁，实际上是对他们的一种保护。

以美国德州的奥斯汀（Austin）为例，该区自1990年开始实施“青少年宵禁法”（Juvenile Curfew Ordinance）以来，青少年的犯罪率减少了14巴仙；至于哥伦比亚，也从1997年起，在国内多个城市陆续落实了“青少年宵禁”，且大幅度地降低了青少年的犯罪率。据统计，麦德林市（Medelin）实施了宵禁令后，该城市的青少年犯罪率下降了43巴仙，而未成年少年被伤害的案件亦有明显减少的迹象。

值得一提的是，美国的部份城市不仅落实夜间宵禁（Nighttime Curfews），甚至也有实施日间宵禁（DaytimeCurfews）。所谓“日禁”，即是指在白天时段也不允许青少年上街，而违禁者将会遭受同等的处罚。因此，虽然“青少年宵禁”的适法性受人非议，可多年来却被各国效仿。

其实，世界犯罪学也已肯定“青少年宵禁”的实用价值，其关键仅在于如何立法与实行。如今，我国政府意欲效仿国外推行宵禁措施，针对未成年少年经常彻夜未归、四处游荡，造成诸多社会问题的现象，通过立法加强对我国未成年少年保护的这一举措，或许真的值得我们参考、借鉴。毕竟在现今治安不靖、人心惶惶的社会当中，有多少人愿意用性命来换取“夜间行动的自由”？

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倘若回想在2017年2月18日，逾40名年龄介于13至17岁的巫裔少年在柔佛新山内环公路夜骑飙脚车，被一辆闪避不及的轿车撞上，造成8死8伤的事件，我们即会发现所谓的悲剧，并不是有神在“冥冥中自有安排”，而是有人缺乏责任感及公民意识所致。

如此看来，掌握未成年孩童的行踪与保障人们的安全，或许真会比捍卫“青少年夜间活动的权利”来得更为实际。

然而，暂且不论我国政府日后会否落实“青少年宵禁法”，国内青少年的父母仍是责无旁贷，必须尽好监护人的教养责任，且尽可能地与有关当局配合，以更有效地抑制及改善我国未成年少年的犯罪问题，协助青少年正面成长。