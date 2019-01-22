黄晓虹．年轻的夜 防范毒品委员会研究向18岁下孩子实行宵禁的建议，副首相拿督斯里旺阿兹莎解释，有了宵禁令，父母就知道孩子在哪儿，可以预防孩子吸毒；家长也举手赞成，孩子到了叛逆年龄一般都不受管教，出动法律把他们留在家里监督，正中下怀。

防范毒品委员会研究向18岁下孩子实行宵禁的建议，副首相拿督斯里旺阿兹莎解释，有了宵禁令，父母就知道孩子在哪儿，可以预防孩子吸毒；家长也举手赞成，孩子到了叛逆年龄一般都不受管教，出动法律把他们留在家里监督，正中下怀。

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年轻人的大反应是预料之中，因为他们将不再拥有年轻的夜。

不知道政府会不会展开全面调查，了解年轻人反对的心态，但是星洲日报的网上民调，十之八九都是反问：“难道禁止18岁以下男女出夜街，就会杜绝毒品问题？”还有网民说，怎不先禁飙车再说？

学生的苦水是：一般忙完课业和温习功课之后，才有时间去泡嘛嘛档，和朋友同学吹水轻松，如果实行宵禁，他们就变成灰姑娘，午夜十二点之前就得赶回家，还有什么生活乐趣？还有一些网民感叹政府不知人间疾苦，因为一些青少年放学后还得兼职打工赚零用钱，下班时或接近午夜。

青少年滥用毒品问题从古至今都未有圆满的解决方案，各种反毒运动也没有停止过，但是毒品仍是国家的公敌，副首相也承认连10岁儿童都吸食强力胶了，所以她想借用冰岛的宵禁措施。

让我们看一看，冰岛如何解决青少年滥用毒品问题。

20年前，冰岛面对青少年抽烟喝酒和吸毒的问题比我们严重得多了，一到周五入夜，街上满是一脸稚气的“饮醉男女”，全国有25%青少年有抽烟，超过40%曾经碰过毒品。

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永岛政府推行各种醒觉运动，软硬兼施，皆不得力。

那时雷克雅维克大学（R e y k j a v i kUniversity）有一名美国心理学家缪克曼（Harvey Milkman）曾在70年代研究滥用毒品成瘾的原因，他发现到人们上瘾的是毒品令大脑起化学作用带来改变的感觉，简单而言就是进行刺激紧张的活动时，大脑就会发生化学作用改变的情况，其实不止毒品，喝酒、飙车、犯罪、性爱、美食、花钱也会带来这种快感。

缪克曼心想：何不提供青少年健康活动，可以让大脑起化学作用，又可远离毒品。

他的研究团队以一群有吸毒和前科的14岁青少年为实验，让他们学习音乐、跳舞、画画、武术等，提升他们的自信心、增进他们互动技巧等生活技能，看到积极的成果。

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后来冰岛政府邀请缪克曼把这一套计划带到冰岛，开展了“年轻人在冰岛”全国性计划，青少年放学后用各式各样的活动填满时间，学校也鼓励学生周休从事休闲活动。

政府也修改法律，规定未满18岁者不能买烟，未满20岁不得买酒与烟草。目前还在实行的宵禁令规定13至16岁的青少年，冬天晚上10点后不能出门，夏季则是晚上12点要留在家里。

这个计划把15至16岁少年饮酒的比率从1998年的42%掉到2016年的5%，使用大麻的人数从17%掉到7%，年轻烟民从23%剧减至3%。

缪克曼谕说，毒品教育行不通，因为孩子不能专心听课，真正需要是改善他们生活的能力。不论吸毒或吸烟，都有一个开始的原因，有了更充实的生活，他们便不会想依靠沾毒来逃避人生的挫败或障碍。

但是冰岛模式搬到其他国家推行，会得到一样的效果吗？答案未必。缪克曼承认，国家与市民责任之间的平衡对推行计划是关键问题，他说：“你想要给予政府多少控制权来管理你的小孩？政府干预人们的生活会是太过份吗？”

这才是要考虑的问题。在推行计划时要找到孩子、家长、社会和施政者皆可接受的平衡点，不是只是宵禁那么简单。黄晓虹．年轻的夜

防范毒品委员会研究向18岁下孩子实行宵禁的建议，副首相拿督斯里旺阿兹莎解释，有了宵禁令，父母就知道孩子在哪儿，可以预防孩子吸毒；家长也举手赞成，孩子到了叛逆年龄一般都不受管教，出动法律把他们留在家里监督，正中下怀。

年轻人的大反应是预料之中，因为他们将不再拥有年轻的夜。

不知道政府会不会展开全面调查，了解年轻人反对的心态，但是星洲日报的网上民调，十之八九都是反问：“难道禁止18岁以下男女出夜街，就会杜绝毒品问题？”还有网民说，怎不先禁飙车再说？

学生的苦水是：一般忙完课业和温习功课之后，才有时间去泡嘛嘛档，和朋友同学吹水轻松，如果实行宵禁，他们就变成灰姑娘，午夜十二点之前就得赶回家，还有什么生活乐趣？还有一些网民感叹政府不知人间疾苦，因为一些青少年放学后还得兼职打工赚零用钱，下班时或接近午夜。

青少年滥用毒品问题从古至今都未有圆满的解决方案，各种反毒运动也没有停止过，但是毒品仍是国家的公敌，副首相也承认连10岁儿童都吸食强力胶了，所以她想借用冰岛的宵禁措施。

让我们看一看，冰岛如何解决青少年滥用毒品问题。

20年前，冰岛面对青少年抽烟喝酒和吸毒的问题比我们严重得多了，一到周五入夜，街上满是一脸稚气的“饮醉男女”，全国有25%青少年有抽烟，超过40%曾经碰过毒品。

永岛政府推行各种醒觉运动，软硬兼施，皆不得力。

那时雷克雅维克大学（R e y k j a v i kUniversity）有一名美国心理学家缪克曼（Harvey Milkman）曾在70年代研究滥用毒品成瘾的原因，他发现到人们上瘾的是毒品令大脑起化学作用带来改变的感觉，简单而言就是进行刺激紧张的活动时，大脑就会发生化学作用改变的情况，其实不止毒品，喝酒、飙车、犯罪、性爱、美食、花钱也会带来这种快感。

缪克曼心想：何不提供青少年健康活动，可以让大脑起化学作用，又可远离毒品。

他的研究团队以一群有吸毒和前科的14岁青少年为实验，让他们学习音乐、跳舞、画画、武术等，提升他们的自信心、增进他们互动技巧等生活技能，看到积极的成果。

后来冰岛政府邀请缪克曼把这一套计划带到冰岛，开展了“年轻人在冰岛”全国性计划，青少年放学后用各式各样的活动填满时间，学校也鼓励学生周休从事休闲活动。

政府也修改法律，规定未满18岁者不能买烟，未满20岁不得买酒与烟草。目前还在实行的宵禁令规定13至16岁的青少年，冬天晚上10点后不能出门，夏季则是晚上12点要留在家里。

这个计划把15至16岁少年饮酒的比率从1998年的42%掉到2016年的5%，使用大麻的人数从17%掉到7%，年轻烟民从23%剧减至3%。

缪克曼谕说，毒品教育行不通，因为孩子不能专心听课，真正需要是改善他们生活的能力。不论吸毒或吸烟，都有一个开始的原因，有了更充实的生活，他们便不会想依靠沾毒来逃避人生的挫败或障碍。

但是冰岛模式搬到其他国家推行，会得到一样的效果吗？答案未必。缪克曼承认，国家与市民责任之间的平衡对推行计划是关键问题，他说：“你想要给予政府多少控制权来管理你的小孩？政府干预人们的生活会是太过份吗？”

这才是要考虑的问题。在推行计划时要找到孩子、家长、社会和施政者皆可接受的平衡点，不是只是宵禁那么简单。