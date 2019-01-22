马六甲大道2车相撞夺4命·夫孕妻死2子女伤 马六甲AMJ大道野新万里茂路段发生严重车祸毁天伦，2辆轿车相撞造成4死3伤。其中2名死者为夫妻关系，妻子腹中7个月的胎儿也不保，车上2名子女则受伤入院。

迈威车头也同样撞至毁不成形。（图：星洲日报）

（马六甲21日讯）马六甲AMJ大道野新万里茂路段发生严重车祸毁天伦，2辆轿车相撞造成4死3伤。其中2名死者为夫妻关系，妻子腹中7个月的胎儿也不保，车上2名子女则受伤入院。

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上述致命车祸是昨晚约8时15分发生，一辆宝腾赛佳和迈薇相撞，4名死者分别为来自麻坡的华裔迈威司机李文勇（22岁）、宝腾赛佳司机莫哈末法鲁斯及其妻子依芝雅尼（34岁），以及妻子腹中7个月大的胎儿。

伤者则分别为宝腾赛佳乘客努鲁法蒂哈（7岁）、阿米鲁（3岁）及迈威乘客谢诗阳（21岁，译音）。

野新警区主任阿萨阿布表示，上述车祸造成3名死者当场死亡，其中2名司机被夹在车内，消拯员到场后花了大约40分钟将死者取出。

车失控撞对面车道轿车

他说，根据警方初步调查，迈薇是从甲市区方向往麻坡方向行驶，怀疑是失控撞向对面车道的宝腾赛佳。

他指出，死者巫裔男司机为淡边反毒机构人员，年龄不详，其妻子为一名书记，为柔佛峇株巴辖人；华裔男司机为柔佛麻坡人。

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他证实，女死者怀有7个月身孕，腹中胎儿也不保。

“3具尸体已送往野新医院进行解剖，而3名伤者则送到马六甲中央医院治疗。警方将援引1987年陆路交通法令第41（1）（A）条文调查此案，同时希望目击者提供情报。”

车祸发生后，2辆相撞的轿车车头皆毁不成形。宝腾赛佳周围也散落后座车垫、奶瓶、抱枕及衣物等物品。现场也出现长达8公里的车龙。

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李文勇遗体将运返麻

马六甲AMJ大道野新万里茂路段车祸夺走3条人命车祸，其中一名华裔死者李文勇，将于麻坡峇克里的住家设灵堂。

李文勇的哥哥在数名亲友陪同下，于今午1时15分抵达野新医院太平间办理领尸手续，不过他不愿意发表谈话。

据了解，其家属在领尸后，遗体将运返住家并设灵堂。