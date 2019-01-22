温思拯·虚拟货币是钱吗？ 2012年欧洲央行定义虚拟货币或电子货币为“一种无法律约束，由开发者发行和管控，在特定虚拟社区成员中接受和使用的数位货币”。

虚拟货币（Virtual Currency）被定义为在虚拟空间社群内可以交易的货币。它具有交易媒介和记账单位的货币功能。

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2012年欧洲央行定义虚拟货币或电子货币为“一种无法律约束，由开发者发行和管控，在特定虚拟社区成员中接受和使用的数位货币”。

基本上虚拟货币可分为三大类型：（1）与实体货币无关，只能在虚拟境界中使用的货币如网络游戏的货币；（2）单向兑换货币，通常只能在虚拟境界中使用但有时也可以购买实体的产品与服务如飞行常客奖励计划，积分奖励制度等的虚拟货币；（3）双向兑换货币，此货币与“真”的货币相似，可以在虚拟境界使用者中买入与售出的价值。

但由于缺乏基本经济运作的基础和炒作，加密货币自2018年1月份的最高巅峰价值以来已经蒸发了近7000亿美元，所有加密货币的总市值降至约1386亿美元，下降了80%以上。著名经济学家佐摩警告虚拟货币的监管并非易事，因为它的估值高低是依赖于投资者对虚拟货币的推测与信心。因为没有经济基础的支持和有效的监控，所以其价值极不稳定，因此高风险。

在这个虚拟和真实交叉的世界，我们对货币的定义和功能的了解与以往不同。货币或称钱财是人们为了交易而产生的一种媒介和共识。从以前的物物交换制度到贝壳粮食等自然物，金属纸张等形式，信用卡到今天的电子货币。无论货币形式如何演变，一个国家货币的稳定性是基于中央银行机构的控制，包括货币的面值和发行量来确保其货币的价值和稳定性。

货币的价值是来自于它交易媒介的功能，所以它有真实的价值。美金称为“美金”是因为它一开始是使用“金本位”为维护货币信用的基础，但今天的货币是在信用货币（Credit Money）的制度下被发行的。信用货币是由国家法律规定，强制流通不以任何贵金属为基础的独立货币。目前世界各国发行的货币，基本都属于信用货币。

信用货币最显著的就是它公认的价值，所以我们去旅行时都会带一些美金或欧元防身。因为这些货币都是世界公认，可使用为买卖的国际货币。除此以外，信用货币的特征是具有强制性和国家对信用货币进行严格的控制和管理。

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可是，虚拟货币却是一种在国家管理外，自由和没有信用的交易媒介。因为没有法律约束和管理，所以虚拟货币缺乏保障和公信。

因此，加拿大财长Bill Morneau称加密货币为加密资产，而不是货币。因为它缺乏主权货币的关键属性（主权货币又称主权信用货币。是以某一主权国家的货币作为基准作为国际储备货币。

如现今世界上通用的人民币、美元、英磅、欧元等）。所以当我们把加密货币和真实货币混为一谈时，它可能会破坏世界金融市场的稳定性。

虽然货币有不同的形态但其价值是有保障的。它的保障不是来自于市场的推测，但是央行和政府的管理与监控。

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倘若一种货币没有其内在正真的价值，那它只是没有功能的数字。货币的价值是基于它的稳定性，然而它的稳定性和价值不只是因为市场的需求与波动，是世行和央行对它价值的认同。所以，虚拟货币真的是钱吗？







（星洲日报／迦南地‧作者：温思拯 ·讲师）