郑钦亮·华教问题谁出卖谁 魏家祥回应，说掌握42席的行动党屈服于16席的土团党，对打压华教的首相敦马哈迪、内政部长丹斯里慕尤丁及教育部长马智礼“静静”，一同违背竞选承诺，拒绝承认统考，行动党秘书长兼财政部长林冠英才是真正的出卖华教。

林冠英再骂马华，说巫统及伊斯兰党种族极端分子企图以独中拨款一事激起憎恨华社的情绪，但是你马华总会长拿督斯里魏家祥至今仍跟巫伊两党站在一起，还在金马仑国席补选为国阵拉票，这做法如同出卖华教及助纣为虐。

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魏家祥回应，说掌握42席的行动党屈服于16席的土团党，对打压华教的首相敦马哈迪、内政部长丹斯里慕尤丁及教育部长马智礼“静静”，一同违背竞选承诺，拒绝承认统考，行动党秘书长兼财政部长林冠英才是真正的出卖华教。

关心华教的华社看看左看看右，发现两人的话都有理，同样都有为华教两肋插刀和付出爱。

但如果华教自己可以说话，猜想会这么说：不论华教有没有被火箭或马华出卖，承认统考文凭的课题至今依然在刀口上，独中获得的特别拨款虽然可以让华社的肩膀松一点，有限拨款也是用在刀口上。

再说华教今天的进展和现况，若是真有受到今昔朝野的关注和扶助，哪需如此年年讨，常常闹，朝朝吵？

倒觉得这不是火箭或马华谁在出卖华教的问题，而是从头到尾两者都没有权力决定华教问题，他们都只能在适当的时候向上头“巧取”。

也因为从以前到现在，历来真正能决定华教问题的拍板人，一直都认定华教有问题。





（星洲日报／亮剑·作者：郑钦亮·《星洲日报》主笔）