依文仙台跌很低了…… 依文仙台最近获得新加坡、卡塔尔与印度总值3亿2100万令吉的合约工程，分析员预期上述计划料每年贡献310万令吉盈利，或36个月工程期间约贡献1280万令吉。

读者王女士问：

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依文仙台（SENDAI,5205,主板建筑组）的最新业务进展如何？股价跌得很低了，是不是该抛出？

答：依文仙台最近获得新加坡、卡塔尔与印度总值3亿2100万令吉的合约工程，分析员预期上述计划料每年贡献310万令吉盈利，或36个月工程期间约贡献1280万令吉。

肯纳格研究和达证券指出，赚益约为4%，每年贡献310万或3年1280万令吉。

肯纳格说，这是去年第五项工程，使其工程补替达14亿4000万令吉，超越预期的12亿令吉，惟对这项撷取工程保持中和看法。

这项工程的撷取，也使未完成工程增至24亿3000万令吉，提供1年至1年半的盈利清晰度；惟肯纳格对今后2年财测保持不变。

肯纳格基于其盈利波动，加上印度业务与油气业务低赚益，因而保持“落后大市”评级，目标价50.5仙不变。

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该公司在新加坡涉26层楼商业大厦，卡塔尔建军事基地计划和印度49层塔楼、41层楼商业大楼和铁道桥梁的钢铁结构计划。

达证券也调低依文仙台工程替换至14亿4000万令吉，早前目标为15亿令吉，同时也调低今明年财测1.7%。

达证券也调低其评级，由“持有”至“售出”；目标价从61.5仙调低至60.5仙。截至2018年9月杪，其高净负债比令人担忧，达1.05倍。

肯纳格披露，大股东Vahana控股从服务型平台，次季接获一笔3600万美元付款；该行相信不久可能再接获其余5400万美元付款，届时负债比可能减至0.81倍。