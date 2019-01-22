大年百年兴都庙．30万信徒朝圣热爆！
2019-01-22 12:51
大年百年兴都庙．30万信徒朝圣热爆！
大年百年兴都庙迎来30万人潮，号称黑风洞后迎来最多人潮的大宝森节“朝圣地”！
（双溪大年21日讯）大年百年兴都庙迎来30万人潮，号称黑风洞后迎来最多人潮的大宝森节“朝圣地”！
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斯里苏巴马廉兴都庙创立于1914年，每年的大宝森节，几十万信徒涌入这家位于老街场的百年老庙，因此这条街道拥有“小印度”之称，也成了继黑风洞后，欢庆大宝森节的重点区。
根据主办单位提供的资料，卡瓦迪许愿游行仪式从昨晚开始进行，神辇游街活动则在明晚进行，所有游行队必须在苏巴马廉兴都庙集合后才一起出发，途经红土路、峇德丽沙路、巴刹路、惹兰瓜拉吉底后再返回庙宇。
限制信徒穿针规定
由于参与游街的信徒人数太多，主办单位限制每个信徒使用的穿针不能超过3尺。他们也得到批文，禁止附近饮食中心出售酒精饮料，以确保庆典活动顺利进行。
在这30万的人潮中，他族和游客占20%。
警方配合大宝森节活动，派出430名警员在庆典热区驻守，并在各区开展巡防工作，避免骚乱或意外事件。警方也在附近地区展开局部封路，确保道路交通安全顺畅。
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文章来源：星洲日报‧大北马‧2019.01.21
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