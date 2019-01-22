大年百年兴都庙．30万信徒朝圣热爆！ 大年百年兴都庙迎来30万人潮，号称黑风洞后迎来最多人潮的大宝森节“朝圣地”！

虔诚的信徒会用各种苦行方式，来表达他们对神明的敬意。（图：星洲日报）

（双溪大年21日讯）大年百年兴都庙迎来30万人潮，号称黑风洞后迎来最多人潮的大宝森节“朝圣地”！

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斯里苏巴马廉兴都庙创立于1914年，每年的大宝森节，几十万信徒涌入这家位于老街场的百年老庙，因此这条街道拥有“小印度”之称，也成了继黑风洞后，欢庆大宝森节的重点区。

根据主办单位提供的资料，卡瓦迪许愿游行仪式从昨晚开始进行，神辇游街活动则在明晚进行，所有游行队必须在苏巴马廉兴都庙集合后才一起出发，途经红土路、峇德丽沙路、巴刹路、惹兰瓜拉吉底后再返回庙宇。

限制信徒穿针规定

由于参与游街的信徒人数太多，主办单位限制每个信徒使用的穿针不能超过3尺。他们也得到批文，禁止附近饮食中心出售酒精饮料，以确保庆典活动顺利进行。

在这30万的人潮中，他族和游客占20%。

警方配合大宝森节活动，派出430名警员在庆典热区驻守，并在各区开展巡防工作，避免骚乱或意外事件。警方也在附近地区展开局部封路，确保道路交通安全顺畅。

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老街场斯里苏巴玛念兴都庙拥有上百年的历史，是继黑风洞后迎来最多信徒与游客的大宝森节据点。（图：星洲日报）

一些信徒穿上象征神圣的黄色服饰，顶着牛奶罐准备献给神明。（图：星洲日报）

坐在花车上的小女孩，小脸绽放着灿烂的笑容。（图：星洲日报）

一些信徒穿上象征神圣的黄色服饰，顶着牛奶罐准备献给神明。（图：星洲日报）