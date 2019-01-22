选委会主席自认尽责·若要求再多请通过新法 他针对媒体询问选举罪刑包括政府资源被滥用来助选一事时说，该会能做的是投报警方、反贪污委员会，以便调查当局作出调查。

(图：马新社)

（金马仑22日讯）选举委员会主席阿兹哈说，选委会已竭尽所能根据法律赋予的权力行事，如果任何一造要求选委会做更多，应要求国会议员通过新法。

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他针对媒体询问选举罪刑包括政府资源被滥用来助选一事时说，该会能做的是投报警方、反贪污委员会，以便调查当局作出调查。

他自认已履行了职责，包括已给予劝告、警告，也让各造签署了宣言，他已做了本份，选委会并没有调查权和提控权，若有人要选委会做得多，就得要求他们的国会议员在国会提呈动 议修改法律，因修改法律不他的工作，而是国会议员的。

他今日在金马仑碧兰璋警局巡视提早投票站后受媒体追问时说，他须遵循法律行事，否则他的举措就是违法，会被警方逮捕的，难道人们要他做触法的事。

就选委会是否有紧急行动应对政府资源被滥用来助选事件，选委会已投报了反贪污委员会， 不管是警方或是反贪污委员会也须根据程序行事。

“警方或反贪污委员会须确定案件是否成立、是否真的确有其事及向涉及者录供，这是共和联邦国家服膺的刑事司法制度。”