自助洗车传意外．女童疑玩空气喷枪致死 高雄市自由三路一家加油站自助洗车场20日传出意外，邝姓男子开车搭载3岁女儿到场洗车时，女童下车疑玩现场洗车用空气喷枪不慎致死，检警将进行相验厘清死因。

空气喷枪。

（台湾．高雄22日电）高雄市自由三路一家加油站自助洗车场20日传出意外，邝姓男子开车搭载3岁女儿到场洗车时，女童下车疑玩现场洗车用空气喷枪不慎致死，检警将进行相验厘清死因。

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警方指出，一名3岁女童重伤到院经抢救不治。警方据报赶到查访厘清是否为虐童案，

这名女童父亲邝姓男子向警方陈述，他当时开自小客车载女儿前往自由三路一家加油站附设的自助洗车场洗车时，女儿下车自行将洗车用空气喷枪放进嘴里把玩，随后当场脸色苍白昏倒，他见状连忙开车将女儿载往医院，没想到女儿就这样走了。

警方表示，本案已报请检察官相验，将进一步调查厘清女童死因。

案发后，邝母在脸书贴文指出，自己女儿20日在左营区自由三路一家加油站意外死亡，目前初判是女儿玩洗车用空气喷枪意外致死，“我女儿还在医院冰柜中等待调查死因”，希望热心民众提供当时的行车纪录器画面或现场监视器画面，帮忙厘清女儿死因。

（中央社）