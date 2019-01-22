林瑞源．停止继承“马式”思维 意想不到，马新水域领空风波暴露了联邦政府与柔州政府的不协调，以及希盟内部的立场不一。

意想不到，马新水域领空风波暴露了联邦政府与柔州政府的不协调，以及希盟内部的立场不一。

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柔佛州务大臣奥斯曼沙比安1月9日乘船前往柔佛领海的新山港巡视，并宣称外交部同意他的私巡行动，但外交部却发表文告澄清，从来不曾同意，还劝阻大臣，因为该部担忧，马新外长在双边会面取得正面及建设性成果后，这样的巡视会带来反效果。

与此同时，柔佛公正党主席哈山卡林却抨击希盟领袖以及联邦政府没有捍卫奥斯曼。过后首相敦马哈迪还是为大臣辩护，首相声称奥斯曼巡视的是国际海域，并没有入侵新加坡领海。有了首相的撑腰，奥斯曼表示，他身为州政府领导人兼柔佛州安全理事会的主席，有权在巡视其管辖的水域时不知会任何一方，反呛了外交部。

为何中央与州政府没有协调，以统一应对主权纠纷的策略？外交部决定与新加坡采取和平及平静方式，解决双边课题，经济事务部长阿兹敏也积极与新加坡谈商，柔大臣却不采取温和的手法，以致新加坡除了向我国发出外交照会之外，也展延原定1月14日召开的马来西亚─新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）第14次会议。

要捍卫国家主权，必须有一致的立场，否则将自乱阵脚，无法达到目标。

同时，谈到国家主权课题时，很多人都情绪化，无法理性思考。

外交部的立场是正确的，新加坡是邻国，和平解决纠纷对双方都有好处。

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马新是邻居是永远无法改变的事实，既然如此，为何不能和平共处，通过谈判化解争议？以邻为壑是零和游戏。在世界经济阴影笼罩、价值混乱的情况下，马新更需要贯彻和睦及谅解的精神。

纵观马哈迪在英国牛津大学辩论社发表的一席话，可以清楚看出，作为经历英殖民、国家独立及马新分家岁月的老一辈政治领袖，他无法忘记历史，所以他提到“由于新加坡人和大马人互不相容，因此，将新加坡逐出马来西亚是明智之举。”

他还记得新加坡加入马来西亚所带来的政治挑战，因此一直在提“大马以3仙售卖原水给新加坡极之不公平”，也没有放弃兴建弯桥的念头。

敦马重新任相后，马新关系就陷入低潮，这绝不是偶然。如果马新关系要向迈进，就必须忘记不愉快的记忆，包括民族情绪。

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马新关系生变已对老百姓带来影响，譬如，新加坡人取消越过长堤的采购团，改在国内办年货。若新加坡人减少到柔佛购买房屋，如何消化新山滞销的高楼单位？

在谈到去年访问中国，在李克强总理面前提起“新殖民主义”，马哈迪表示，他有时会发表一些“令人讨厌的”

言论，并且不能总是表现友善。

没有人能够否决敦马表达意见的自由，但必须看场合，而且他是大马首相，在联合记者会上，应该发表符合其身份及国家利益的言论。

身为首相有责任吸引外资，让中国购买更多的大马货物，因为搞好经济是希盟政府的首要任务。

这不是说，国家领袖不能讲真话，而是应该顾及外交礼仪、主人家的颜面。

孔子说“君子和而不同”，适用于国与国、政治领袖之间的关系，意思是说“君子在人际交往中能够与他人保持一种和谐友善的关系，但在对具体问题的看法上却不必苟同于对方”。目前各国争端不断，是因为过于强调“同”，而忽略了“和”。

在马哈迪发表“新殖民主义”言论后，希盟部长就忙着修补马中关系，但破坏已经造成。

如果新政府要拼经济、扩大外交影响力，就要有崭新的思维。大马毕竟是小国，必须结交更多朋友。

令人担忧的是，土团党将继承“马式”思维，造成政府的外交政策出现矛盾，停滞不前。