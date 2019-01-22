商业机器猛涨29%‧马股中午休市跌1.91点 大马股市今日（1月22日）早盘上演开高走低的戏码，投资者在上午时段的套利行动，令原本上升的马股止升回跌。

（示意图/美联社）

（吉隆坡22日讯）大马股市今日（1月22日）早盘上演开高走低的戏码，投资者在上午时段的套利行动，令原本上升的马股止升回跌。

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截至中午12点30分休市，富时综合指数报1690.31点，下跌1.91点。

富时创业板指数报4503.56点，升34.02点；富时全股项指数报11689.48点，跌14.88点。

涨升股280只，下跌股434只，平盘股337只；成交量达19亿2100万股，总值8亿6750万3000令吉。

交易商表示，国际货币基金组织今日下调全球经济成长，释放出经济放缓的讯号，引起投资资者的担忧。

马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）下挫5仙，报9令吉50仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉68仙，跌12仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）报8令吉39仙，下跌21仙。

商业机器（MSNIAGA,5011,主板科技组）接获总值19亿零253万902令吉合约，将为马来西亚国际互联网网关（EM-IIG）项目提供核心、用户介面交换和入门网络相关支援系统。

该公司的股价今早强势上涨，中午休市时报1令吉50仙，大涨34仙或29.31%。

仙股王沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）下跌半仙，挂28仙。

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科恩马集团（KNM,7164,主板能源组）扬升半仙至9.5仙；幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）报1仙，升半仙。

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）升2仙，报24仙。