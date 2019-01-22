《法证先锋IV》开镜拜神·谢贤受演员欢迎·李施嬅睡眠不足血压低 谢贤（四哥）、米雪、谭俊彦、黄浩然、李施嬅、朱晨丽、陈炜及黄心颖等，昨日于电视城出席新剧《法证先锋IV》开镜拜神。剧集总监制梅小青答谢四哥参与演出，大赞对方演得很好。

（图：香港明报）

（香港22日讯）谢贤（四哥）、米雪、谭俊彦、黄浩然、李施嬅、朱晨丽、陈炜及黄心颖等，昨日于电视城出席新剧《法证先锋IV》开镜拜神。剧集总监制梅小青答谢四哥参与演出，大赞对方演得很好。四哥表示已很久没拍戏，觉得有点陌生，但见到每个人都那么欢迎自己，感到很开心。米雪盛赞四哥不止演得好，摆chok样都很厉害，她日前上载了对方的相片到网上，大家都说要学四哥侧侧地身的chok样。

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新剧《法证先锋IV》中，饰演法医的李施嬅表示，连续5晚通宵拍摄验尸场口，不过很精神的，因为无论男女演员都脱光衣服，只穿着内裤让她检验，检验裸女十分刺激，她说：“他们真的很厉害，有场戏我要验女性下体，那位女演员真是擘开双脚，很专业和有牺牲精神。其中验黄致豪就最正，不用验他下身，但其他部份都给我摸过了。”

谢贤、米雪、谭俊彦、黄浩然、李施嬅、朱晨丽、陈炜、黄心颖等出席新剧《法证先锋IV》开镜拜神仪式。（图：香港明报）

睡眠不足血压偏低

李施嬅表示近日忙于开剧睡眠不足，以致血压偏低，日前去看医生都被问为何还能走路，她自言其实有时走路都会晃，幸好熬得住。至于黄浩然表示拍这部戏都很辛苦，还要经常在睡眠不足的情况下，准确地说出一些对白，试过06拍至28，幸好大家互相鼓励。

谭俊彦和朱晨丽剧中是上司下属关系，谭俊彦透露与陈炜应该有感情线，而朱晨丽则透露稍后剧情要她穿运动top打拳，为应付这场戏，正积极操fit和节食，希望以更好的身形示人。

谭俊彦透露最近与朋友合资在土瓜湾开设一间西餐厅，正在试业阶段，预计月尾开张。首次投资经营餐厅的他，不但亲自下厨，还带同儿子一起到街市选购食材。朱晨丽大赞谭俊彦是廿四孝老公、老爸和老板，一只手抱着儿子，一只手拿菜，觉得这种男人很吸引，还笑指最坏对方经常邀请她去餐厅试吃，太好吃，搞到她忍不到口。（香港明报）