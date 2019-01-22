曹观友林冠英都来了．拨20万给瀑布路兴都庙 槟州首席部长曹观友宣布，槟州政府拨出20万令吉予瀑布路兴都庙，以资助该庙顺利举行大宝森节庆典。

瀑布路兴都庙举行大宝森节庆典，吸引百万的信徒共庆；左一起章锳、拉玛沙米、林冠英、曹观友、苏巴马廉及黄汉伟。（图：星洲日报）

（槟城21日讯）槟州首席部长曹观友宣布，槟州政府拨出20万令吉予瀑布路兴都庙，以资助该庙顺利举行大宝森节庆典。

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他说，瀑布路兴都庙为大马，甚至是世界著名庆祝大宝森节的地点，据知山顶上建有印度以外最大的姆鲁甘战神庙，今年估计吸引100万名信徒前来共同庆祝。

曹观友今日与财政部长林冠英、槟州第二副首席部长拉玛沙米等人一起参加大宝森节庆典的仪式，并在致词时宣布上述拨款。

他说，州政府亦重视印裔社会的教育课题，并拨款加强印裔教育的硬体设备，包括资助中小学及幼稚园。

他说，今年，槟州政府给淡米尔学校的拨款增加，从175万令吉，增至200万令吉，而淡米尔幼稚园的拨款从10万令吉增至15万令吉，淡米尔特殊学校的拨款从10万令吉增至15万令吉。

林冠英：国家财务改善后．会逐一落实竞选承诺

林冠英致词时强调，希盟政府一旦财务状况改善，将会逐一落实所有的竞选承诺，但是，政府还需要3年的时间整顿现有的国家财务状况。

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他说，虽然伊斯兰为大马的官方宗教，但是从信徒大事庆祝大宝森节庆典来看，大马履行多元宗教的政策，人民享受宗教自由的权利。

出席者有槟州行政议员章锳、黄汉伟国会议员、瀑布路兴都庙理事会主席苏巴马廉及前州议员丹纳。

挂满小铁罐的还愿信徒沿途步行，吸引旅客的眼光。（图：星洲日报）