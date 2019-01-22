减少依赖入口白米·农长沙拉胡丁:本地供应量提高至75% 农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁指出，政府将会在未来三四年内，将本地白米供应量提高至75%，减少对入口白米的依赖。

农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁。（图：马新社）

（布城22日讯）农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁指出，政府将会在未来三四年内，将本地白米供应量提高至75%，减少对入口白米的依赖。

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他说，大马去年进口74万吨的白米，总额是11亿8000万令吉，政府计划将目前的30%入口比率进一步削减。

他指出，政府目前也正在改善 渔民和农民补贴程序，撤除一些不应该获得补贴的名单，应该着重于补贴B40低收入目标群体。

“我回乡时因为此事被人谩骂，但我支持官员的这项行动，因为这不是容易的工作。”

他举例，有渔民自己申请之余，也呈报在新加坡和吉隆坡工作孩子的名单，因此，政府必须要杜绝数据欺骗的行为。

与此同时，他说，由于涉及国安问题，因此，政府不会仓促推介一个新模式来解决国家稻米公司的垄断问题。

他说，政府已成立一个由经济事务部长为首的委员会，并有8个部门的参与，共同来研究新模式。

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他说，当局将聆听非政府组织、个人和业者的意见，以便制定一个新的模式。