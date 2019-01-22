黄梓清．大麻不适宜合法化 首相署部长拿督刘伟强早前曾建议把大麻及吗啡合法化，但有人会因为吸食大麻而上瘾，甚至闯大祸，所以个人认为大麻不适宜在我国合法化。

首相署部长拿督刘伟强早前曾建议把大麻及吗啡合法化，但有人会因为吸食大麻而上瘾，甚至闯大祸，所以个人认为大麻不适宜在我国合法化。

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大麻含有四氢大麻酚（THC），被视为会令人上瘾的毒品，对身体造成不良影响，但大麻也含有大麻二酚（CBD），具有医疗效用，因此被视为“药品”，因此关于大麻是药品还是毒品，至今仍争议不停。许多反对大麻合法化者认为，大麻是入门级毒品，合法化会更容易让青少年沉迷其中，一旦大麻不能满足，就会寻求其它效力更强的毒品。

泰国去年底通过药用大麻使用合法化的法案，成为东南亚首个全面合法使用和研究药用大麻的国家，然而在东南亚其他国家，大麻依然非法，如我国、新加坡及印尼，买卖大麻最重可被判死刑。

最近美国纽约州长库默宣布100天纲领时明确表示，将在2019年推动实现娱乐大麻合法化，这意味着“大麻”将成为纽约州府和州议会的重要议题，唯纽约州反对大麻非营利组织SAM基于大麻对青少年及社会危害巨大，表明会努力争取把有关法案暂停。SAM总裁萨贝特医生给纽约中文媒体《大纪元》的一份声明中表示，最近的一份科罗拉多州的研究表明，每从大麻生意上收到一美元，都要在处理后续的负面后果上花费4.5美元。

根据刘伟强，目前因触犯毒品罪行而判监的囚犯比率占囚犯人数的40%，所以只要重新定义危险毒品，就可以减少40%囚犯，为政府省下3100万令吉，但若根据SAM的研究，刘伟强的说法是不成立的，合法化大麻甚至会导致更大的经济损失。

在违法的情况下，依然有许多人吸食大麻，而一旦开放让大麻合法化，那便会普及化，导致年轻一代更有机会接近大麻，随时会因滥用大麻沦落为吸毒者，甚至危害到其他青年，断送大好前途。

若要合法化大麻，前提是政府必须考虑到国内令人担忧的毒品滥用程度，政府必须确保有机制及执法能力，在药用大麻合法后，大麻不会落入不法之徒的手里，变成为祸人间的毒品。