张洁盈．砍掉眼中钉 中肯的说一句话：城市转型中心（UTC）是前首相纳吉在任期间推展的其中一项蛮有效益的利民计划。

中肯的说一句话：城市转型中心（UTC）是前首相纳吉在任期间推展的其中一项蛮有效益的利民计划。

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当然，UTC投入运作前，不少人都不解为何要再花钱设立这样的多个政府部门一站式服务柜台？尤其是被调派到UTC服务的官员们，工作时间已不再是朝九晚五了，而须据轮班制度上班，这种工作方式对官老爷们来说是无形的压力。

玻璃市只有一座UTC，就设在加央。

在计划成立期间，民众给很多地点建议，包括新路、玻璃市港口、巴东勿刹等，最终州政府决定选择在首府，引起不少民怨，因为所有政府机关本就已设立在首府，如今要给大家方便的UTC还是设在加央，对较远的乡镇居民依旧没有多大便利，唯一不同的只是带来了时间上的方便。

当时也有人建议在玻州南北区各设立乡镇转型中心（RTC），至少居民不必舟车劳顿，开上二三十分钟车程又来到加央办事。可惜，建议依旧只是建议。

在UTC正式运作后，不少人开始喜欢到那里办理政府部门相关事务，特别是在下班后的时间和晚上，人潮络绎不绝。不然哪可能要在上班时段跑去办私事呢？除非是翘班。

玻州UTC的运作时间不长，只有约1年半，今年因改朝换代而调整了开放时段，从原本的早上8时至晚上10时改至早上8时至下午5时，这和原本就在运行的政府部门开放时间毫无分别，人民又得回到当初没有UTC时，到政府机构办理公务的老样子。

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我可以理解财政部长林冠英给予“节省开支”的理由，可是我并不认同也不接受这个不合理的解释，相信其他人也和我有同样的想法。

惠民政策不能因改朝换代而“无辜牺牲”的。现任政府若只为了要消灭纳吉朝代政府所推行的政策而不顾民意，一意孤行把良好措施给砍掉，已违背了人民对他们所投下的支持。

我理解“一朝天子一朝臣”的道理，可是要灭掉前朝所留下的“根”，也须以“惠民”作为考量的基础，而不是为了自爽或发泄心头的怨恨。任何决策都必须以惠民为先，毕竟做大事的人不会一直抱着“砍掉眼中钉”为目标，而是要对事不对人，才会有更辽阔的视野和事业。