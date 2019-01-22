林冠英：执政前是最强在野党．行动党史上最好槟政府 财政部长林冠英说，行动党不仅证明自己在改朝换代前是大马政坛最好的在野党，也证明了槟州政府（希盟执政）是史上最好的州政府。

林冠英（右四）移交2万令吉支票（选区拨款）给新芭观音亭斗母宫主席王铭升；左一起是拿督林峰成、工委会主席邝志祥及该宫总务戴顺标；右一起是丹斯里黄继梁、方炎华及峇眼惹玛州议员孙意志。（图：星洲日报）

（槟城．北海21日讯）财政部长林冠英说，行动党不仅证明自己在改朝换代前是大马政坛最好的在野党，也证明了槟州政府（希盟执政）是史上最好的州政府。

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他说，希望联盟执政，平衡发展槟威两地，威省也逐步与槟岛平起平坐。

过去10年每年赚钱

也是峇眼国会议员的林冠英，昨晚出席己亥年2019北海新春庙会并致词时说，他们持着执政槟州的成绩单，才有机会从槟城到布城，而槟城能，布城也一样能。

他说，过去10年，槟州每年赚钱，储备金也从8亿5000万令吉增至21亿令吉，反观彭亨每年亏钱，从盈余到现在赤字2亿2800万令吉，基本上已破产。在债务方面，槟州政府也成功减少高达90%，从6亿5000万令吉降至6500万令吉，彭亨的债务却是全国之冠，高达31亿令吉。

“彭亨的基本设施和设备确实与槟州差得很远，因为他们管得不好，没有严格肃贪，没有廉洁施政，成绩就这样比较出来。”

执政后吸引企业

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林冠英说，自希盟执政后，很多企业家和国际闻人，包括中国阿里巴巴集团的马云都对槟州很有兴趣，他受委财长是其中一个原因，而成功带领槟州政府从亏转盈的亮眼表现也是吸引他们目光的原因。

他说，北海拉惹乌达及大山脚宋万庆路这10年来的改变是最好的证明，峇都交湾宜家将于3月29日开张，还有大山脚百利镇往武吉敏惹的扩路工程，估计会更带旺威省。

他说，他也很高兴，因为商人拿督斯里方炎华，是槟州中华总商会逾60年来，第一位来自北海的总会长，北海（峇眼选区）的他也当上财长，这都是北海人的光荣。

该活动由州政府主催，峇眼国会议员林冠英服务中心与峇眼惹玛区州议员孙意志服务中心主办，北海新芭观音亭斗母宫协办。