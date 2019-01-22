“小铁锤”劫金店失败．大年源隆金碹行逃劫 上个月15日才被劫走价值20万令吉金饰，位于大街的源隆金碹行今日又被劫匪盯上，万幸的是，2名劫匪带的“小铁锤”无法敲破钢网玻璃柜，2匪只能空手逃走。

源隆金碹行有限公司两个月内遭遇两次劫案。（图：星洲日报）

（双溪大年21日讯）上个月15日才被劫走价值20万令吉金饰，位于大街的源隆金碹行今日又被劫匪盯上，万幸的是，2名劫匪带的“小铁锤”无法敲破钢网玻璃柜，2匪只能空手逃走。

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与之前劫匪手法相似

警方初步调查显示，其中一名劫匪的干案手法与之前打劫该店的匪徒手法非常相似，所以不排除是同一伙人。

据了解，今早约上午10时10分左右，金店刚开店不久时，2名戴头盔、手套及穿外套的巫、印裔男子闯入该店抢劫。

劫匪光天化日犯案的过程已被店内的电眼摄下，并交给警方调查。

据知，略胖的劫匪持小铁锤狂敲玻璃展示柜约7下，却怎么也敲不破钢网玻璃柜，瘦小的劫匪虽持手枪把守，但全程显得有点不知所措。两人最终抢劫不成，狼狈逃跑。

目击者声称，2匪当时共乘一辆槟城车牌8273的DEMAK摩哆逃跑。

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瓜拉姆拉警察巡逻队、刑事调查官及多名警员接投报后赶抵现场调查。

阿兹利：将援引持械抢劫

瓜拉姆拉警区主任阿兹利受询时说，警方将援引持械抢劫、结伙抢劫以及非法拥有枪械罪调查此案。

源隆金碹行去年12月15日下午2时50分左右遭劫匪持枪抢劫，店主一开始并未察觉劫匪持有枪械，企图使用藤条抗匪而触怒劫匪，劫匪离开前拔枪朝店主方向开枪，所幸子弹射中铁架，店主这才逃过死劫。

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警方向业者了解劫匪干案过程。（图：星洲日报）