【对话专栏】禤素莱·鱼说 我瞄了阿贝一眼，这个阿贝！竟让我成了他儿子的姐姐？

阿贝八岁的儿子和同学出门钓鱼，在同学父亲的引导下，居然钓了几尾鱼回来。

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为着庆祝这次鱼获，阿贝也只得铁了心，拿起大刀宰杀鱼，剖鱼去鳞片再下油锅。桶里原本活蹦乱跳的鱼，最后却落得横死她家厨房的命运，翻着白眼僵硬着身子遍洒葱花上了餐桌。那是这世间死了却还能香味四溢的尸身。

吃完鱼，阿贝觉得应该跟儿子说说两句关于生命的大道理，所以洗完碗筷以后，阿贝把儿子叫到面前来。我把手上正在读着的《达赖喇嘛自传》当幌子遮脸，竖起耳朵准备偷听。阿贝教子，这可是个千载难逢的机会。

阿贝清清喉咙，对儿子说：“世上所有事情都应该至少去尝试一遍的，尝过了就起码可以拍着胸膛说句‘我知道那是什么滋味！’所以今天我答应让你去钓鱼。”

儿子点点头表示明白，我躲在书后面偷笑，阿贝引用我的话却疏漏了最重要的一句，那句话是——世上万事都可以尝一遍，除了死亡以外。

阿贝继说：“但是鱼应该是在水里快活地游来游去的。你钓鱼取其乐趣就好，钓上了应该再把它们放回水里。夏至姐姐说，鱼咬住鱼饵时，被钩子这样勾着上颚拉扯着离开水面，那是非常非常痛苦的，所以夏姐姐不赞成你钓鱼。”

我瞄了阿贝一眼，这个阿贝！竟让我成了他儿子的姐姐？没有被称为安娣，我心情美如蝴蝶纷飞。

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看儿子根本弄不懂什么鱼饵啊上颚啦之类的高深中文，阿贝只好换个说法，她说：“这样吧！你想像一下，某一天你到公园里去玩，玩得很开心，突然有人过来送给你一大堆花花绿绿的糖果，啊那么美丽又可口的糖果，你捧着糖果开心到不知如何是好，吃着吃着，居然就跟那人走了。妈妈做好饭，要去公园唤你回家时，才发现你不见了。爸爸妈妈焦急发狂地四处找你，找来找去，妹妹也不断叫唤哥哥亲爱的哥哥你在哪里？可是你不见了就是不见了，再也没有回家来，你想想，那有多么痛苦啊？”

阿贝儿子眼睛一亮，只注意到了一件事——“陌生人如果给我糖我可以吃啊？”

阿贝尖叫：“不可以不可以！吃了就不能回家了，明白吗？”

阿贝儿子摇头，何止不明白，简直稀里糊涂。到底陌生人的糖是可以吃还是不可以吃？到底水里的鱼是可以钓还是不可以钓？何况，明明钓的是鱼，怎么现在却乱七八糟变成陌生人的糖了？我忍不住悄悄说：“阿贝，你以为你在写诗啊？”

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为了打发阿贝，儿子实事求是地说：“好啦妈妈！下次钓到小鱼我就放它回湖里跟鱼妈妈回家去，这样它们一家就不会因为找不到小鱼而伤心。如果钓到大鱼，我就拖来让你下锅，ok？”

阿贝夸张地露出惊慌神色，摇头摆手连说：“啊！那更加不可以！你钓走的是鱼妈妈啊！你要害小鱼没妈妈吗？那些小鱼在家里等啊等，出门买菜的妈妈硬是没有再回来，可不可怕啊？你要不要试试看？看我出门买菜后不再回来，被人吃掉那样？”

阿贝这个形容实在太厉害，儿子显然被吓着了，失去妈妈的恐惧是如此真实，他马上问：“刚才我们吃的算是大鱼还是小鱼？”阿贝见教子凑效，横下心铿锵答复：“大鱼！”儿子一听，脸色一变，低下头默默上楼去了。

阿贝开心地对我说：“看！这下他总算明白了。”

我环抱着达赖喇嘛笑得直不起腰，叹说：“阿贝啊，原来被‘吓大’是这么一回事啊！幸好他没问你，出门买菜的妈妈为什么会去吃陌生人的糖果？”

阿贝不无得意，直言：“小孩就是这样养大的，绝对没有育儿专家说的那么复杂。”