研究：格陵兰2800亿吨冰融化．威胁上海迈阿密等沿海地区 全球暖化带来的环境问题不断，有研究指，约81%被冰雪覆盖的格陵兰（Greenland），自2003年以来，冰层融化速度加快了4倍，推高海平面，威胁美国迈阿密、中国上海和孟加拉等沿海地区，以及多个大平洋岛屿。

（法新社档案照）

全球暖化带来的环境问题不断，有研究指，约81%被冰雪覆盖的格陵兰（Greenland），自2003年以来，冰层融化速度加快了4倍，推高海平面，威胁美国迈阿密、中国上海和孟加拉等沿海地区，以及多个大平洋岛屿。

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刊于《美国国家科学院院刊（PNAS）》的研究结果显示，格陵兰西南部分成为未来海平面上升的主要因素，该处愈来愈多冰雪融化成水，流入海洋。

研究报告作者之一、美国俄亥俄州立大学的教授贝维斯（Michael Bevis）表示，大家只能适应和纾缓全球暖化，现时要令暖化“没有影响”已经太迟。

研究指出，格陵兰岛在2002年2016年间，有2800亿吨冰融化，足以令全球海平面每年上升0.03吋；假如格陵兰岛3公里厚的冰盖融化，海平面将上升7米或逾20尺，淹没大部分沿海定居点。

（香港明报）