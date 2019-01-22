50万人次涌入斯里苏巴马尼亚兴都庙．大宝森节官民同庆 大宝森节来临，大批兴都教徒涌往昆仑朱罗的斯里苏巴马尼亚兴都庙庆祝，预计庆典将会迎来50万人次参与；该庙今日也迎来多名部长级及州级领袖前来，和兴都教徒共同欢庆，与民同欢。

斯里苏巴马尼亚兴都庙在大宝森节迎来大批信徒，估计庆典有50万人次前来。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保21日讯）大宝森节来临，大批兴都教徒涌往昆仑朱罗的斯里苏巴马尼亚兴都庙庆祝，预计庆典将会迎来50万人次参与；该庙今日也迎来多名部长级及州级领袖前来，和兴都教徒共同欢庆，与民同欢。

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出席今日庆典的政治领袖有水务、土地及天然资源部长希维尔、人力资源部长古拉、卫生部副部长李文材、霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙、霹雳州行政议员拿督斯里莫哈末尼查和陈家兴、金宝国会议员苏建祥；当中“跨州”的希维尔笑言，他虽然现今住在雪兰莪，但他在怡保出生和求学，读圣米高学校，他的家乡在怡保。

出席的政治领袖大部份都“入乡随俗”，穿上印度装参与其盛，成为亮点之一。

头顶沉重卡瓦迪的信徒，舌头及脸颊等部位以铁钩穿刺，表示对战神姆鲁甘的尊敬，也有赎罪还愿之意。（图：星洲日报）

趁大宝森节来一睹盛况的除了各族同胞，还有金发碧眼的外国游客。（图：星洲日报）

大臣：庆幸和谐安定庆节

阿末法依沙在向信徒发表谈话时指出，今日看到马来人、华人及印度人等各族人民和亲友一同前来参与大宝森节庆典，霹雳州子民应该庆幸能够在和谐安定下庆祝该节日。

他强调，这种和谐需要大家一同维护，若有任何问题，就好象一个大家庭那样解决问题。

他表示，有感信徒的热诚及该庙的努力，他代表州政府宣布拨出5万令吉给该庙，日后若需要州政府协助，欢迎该庙联系他们。

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戒烟成功后俨然成为“戒烟大使”的他，除了叮咛信徒多喝水，也不忘请大家尽可能别抽烟，避免健康和钱财两失，也呼吁非烟民者鼓励身边亲友戒烟。

古拉：新政府尽力履诺

古拉表示，去年今天，没有人料到希盟会成立政府，人民对新政府的期望很高，新政府许下许多承诺并尽力履行，其中3个已完成的是废除消费税、统一东西马的最低薪金以及稳定油价，希望接下来将可以履行更多。

他说，昨日财政部长公布所征收到的税收是大马历史上最高的，这代表有更多的钱可用在人民身上，因此未来可以预见更多的发展、机会和就业。

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他指出，庆典现场也设立技职教育与培训（TVET）摊位，技职教育需要获得社会的支持以发展人力，他呼吁学子进入怡保工业训练学院就读，该院提供免费课程、膳宿，同时还给予津贴。

尼查：一点一点完成承诺

尼查强调，希盟是一个非种族主义政党，因此呼吁公众在金马仑补选投希盟候选人马诺佳兰一票。

他说，霹雳州希盟将会尽量确保一点一点地完成许下的承诺，他也作出保证，虽然希盟不能迅速降低物价，但是希盟的领袖不是贪污领袖。

信徒扛起卡瓦迪，走到兴都庙还愿。（图：星洲日报）

阿末法依沙（左三）看到孩童，禁不住用手指在孩子的脸庞上比划逗他，让古拉（左起）和希维尔也露出笑容。（图：星洲日报）