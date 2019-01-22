孔建莹．生活上的断舍离 农历新年将至，主妇的生活就是忙忙忙，身为职业妇女更需要从生活中挤出些许的时间来准备农历新年。

农历新年将至，主妇的生活就是忙忙忙，身为职业妇女更需要从生活中挤出些许的时间来准备农历新年。

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为了迎新送旧，每逢新年必做的就是大扫除。检视家里的周遭环境，是否有些物品是每年打扫时会拿出来清灰尘，清完继续摆回原位占位子的？

这些物品包括已经不能使用的旧电器、不合身的衣物、买东西收到的赠品，就像鸡肋，食之无味，弃之可惜的概念。

这样的习惯也反射了对旧物的情感，导致杂物太多，要打扫时无从下手，生活空间变小。我们需要的是“断舍离”，说是简单，要做时就必须多多练习。抚心自问，你留着它们，缅怀的那些人事物还会回来吗？倒不如为它们找个更适合的主人，为它们找到“新生”，也为自己的心做大扫除。

在大扫除的同时，不要忘了反省自己的购物习惯。购物时看到喜欢的东西，会不惜一切带回家，买回来后反而会把它忘在角落，舍不得用又舍不得丢，年复一年地堆积下去。

丢了杂物，接下来就要开始打扫。上网找资料学会一些打扫的小撇步，省时省事，大扫除不是难事。不要长时间重复一样的工作，每天只花5分钟扫一个地方，遇到大面积的陈年污垢千万不要一次做完，否则会把自己累死，一天一天、一点一点慢慢清掉吧！

新年大扫除并不只是妈妈的事，其他的家庭成员也必须要帮忙，让妈妈在忙碌之余，不会怨气冲天。

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另外，准备过年还要购买年货。年货的基本用途是招待来拜年的客人，年饼、汽水果汁、年菜食材等，采购的数量以刚好够为标准，在采购时根据预先写好的单子来购买，不要因为优惠的价格而冲昏头，买了多余的数量或不必要的物品。早前看到不少人为了某品牌的洗衣粉、汽水附赠的漂亮碗筷配套，跑遍了各大超市，其实，你真的需要这套碗筷吗？还是因为人有我有的心理作祟？

终归那句，要让自己减少新年打扫的负担，平日的习惯有着相对的影响。