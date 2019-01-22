被列狂犬症疫区．太平旅游业没影响 虽然太平因为爆发狂犬症而被列为疫区，不过，在被宣布为疫区后的第一个周假，前来太平旅游者及参加活动者仍踊跃，显然没有受到疫情的影响。

来自国内外的运动爱好者齐集参加登山活动，完全没有受到狂犬症的影响。（图：星洲日报）

（霹雳．太平21日讯）虽然太平因为爆发狂犬症而被列为疫区，不过，在被宣布为疫区后的第一个周假，前来太平旅游者及参加活动者仍踊跃，显然没有受到疫情的影响。

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在昨日及今日，许多旅客仍到太平湖公园及动物园观光，并参加大型的登山活动及全国绘画比赛，情况与未发生狂犬症时没有多大的分别。

王星元：狂犬症疫情受控

太平市议员王星元昨日与黄志忠及市议员黄健业，在联合主持一项1350人参加的登拉律山慈善活动后受询时说，登山活动有超过半数参加者来自外坡，显示狂犬症对太平的旅游业冲击并不大。

他指出，登拉律山慈善活动是由一个慈善单位主办，来自国内外的参加者除抱着做慈善公益，以及喜爱登山运动外，一些也为了欣赏拉律山的大自然风景而来。

“太平市议会目前正大力推动旅游业，惟最近却爆发狂犬症，太平也被列为疫区，一些人士尤其旅游业相关者难免会担心，太平旅游业是否会因狂犬症而受打击，就如两年多前发生在十八丁的一样。”

王星元说，从目前情况看来，太平的狂犬症疫情仍受到控制，兽医局对狂犬症展开的防范措施也做得相当完善，这项工作也持续进行中，也赢得民众的信心。

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他因此相信狂犬症不会对太平旅游业造成影响，惟民众尤其是狗主，也应配合当局的努力，一起向狂犬症宣战，以便太平尽早解除狂犬症的污名。

黄志忠：3天连假游客不减

黄志忠说，根据他在这个周假的观察，太平的旅游景点及小食中心，没因为发生狂犬症而出现游客剧减的情况。

他表示，在3天的连假中，国内外的旅客仍不断到太平观光，这对于正在大力推广旅游业的太平而言，是非常侥幸的。

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从事酒店业的黄志忠说，其酒店生意在这几天内也如以往的周假般，没有明显下滑的现象。

郭春辉：远离野狗提高警惕

来自吉隆坡的商人郭春辉带着家人参观太平动物园受询时表示，只要对狂犬症有所认识，并提高警惕，便不会担心到疫区旅游。

他表示，虽然太平被列为疫区，但并非每一处都有狂犬症，只要远离野狗，大致上便没有问题。

他指出，今天趁着大宝森节假期，带着家人来太平旅游，发现一切如常，并没有什么可怕之处。

袁荣兴：旅游景点没野狗

来自班台的商人袁荣兴也与一班同学到太平湖公园旅游，他并不认为狂犬症有什么可以担心的。

他说，他们除了游览太平湖公园，也到保阁亚三新村品尝美食，一切都很正常，因此大家都不会担心。

“其实，太平多个旅游景点都没有野狗，因此我相信狂犬症对太平的旅游业打击并不大。”