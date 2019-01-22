批搜救队烂只会吃睡·男子今早现身消拯局认错道歉 该男子昨日在网络留言：“我们的消拯队太烂了，这么靠近（槟城大桥）也无法找到位置，全部都只会睡觉和吃罢了。”

一名男网友在收看搜救队救援行动的网路直播时，批评搜救队“太烂”、“只会睡觉和吃”等留言引起公愤。

（槟城22日讯）无礼批评搜救队犯众怒，华青到消拯局道歉“灭火”。

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槟城大桥休旅车坠海事故引起全民关注，但这名华青网友在收看搜救队救援行动的网路直播时，留下批评搜救队“太烂”、“只会睡觉和吃”等的留言，结果引起公愤，不止其留言被网民截图疯传，其脸书户头也被举报至被封锁。他自知理亏且承认错误，今早已到槟消拯局弯腰行礼、道歉和认错。

该男子昨日在网络留言：“我们的消拯队太烂了，这么靠近（槟城大桥）也无法找到位置，全部都只会睡觉和吃罢了。”

他留言批评的对象是“我们的消拯队”，但实际上整个搜救队还包括警方、海军和海事执法机构成员等。他的留言引来很多网民的炮轰。

在自己的留言被网民截图并广传后，该男子也自知有错，他今早9时30分特地到霹雳路槟消拯局，弯腰行礼向全体消拯员和搜救员道歉。

“我很后悔昨天脱口而出对大马消拯员所作出的言论。我已经负起责任，并向槟城霹雳路的的消拯局道歉。”

他也呼吁民众，若不知搜救队经历了什么挑战，就勿对搜救队作出负面的评论。

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“我承诺不会再对大马制服人员出言不逊。我希望大家不会像我一样，在还不清楚他们所经历的事之前，就对制服人员做出不好的评价。”

​据知，浮罗交怡警局也接获投报，要求针对其留言采取行动。



