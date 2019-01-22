警方捣破双溪毛糯破门行窃党 随着嫌犯落网，警方相信可侦破12宗发生在双溪毛糯绍嘉那乌达马（Saujana Utama ）的破门行窃案。

双溪毛糯警区主任莎法阿顿警监。（图：马新社）

（八打灵再也22日讯）双溪毛糯警方捣破一个破门行窃党，逮捕5名男子助查。

广告

随着嫌犯落网，警方相信可侦破12宗发生在双溪毛糯绍嘉那乌达马（Saujana Utama ）的破门行窃案。

双溪毛糯警区主任莎法阿顿警监指出，警方于本月14日早上10时30分，接获1名38岁华裔男子投报指住家遭爆切，损失1万余令吉财物后，在5小时内就破案。

她说，5名被捕者，包括干案者、销赃人及贼赃买家等。

当中，被捕的35岁华印裔混血儿是独行匪，他在得手后会将贼赃物交给1名印裔男子为中介，然后将这批货卖出。

她说，这名被捕的华裔男子拥有16项前科，包括6项破门行窃以及10项毒品前科，并于去年5月开始活跃干案。

“嫌犯甚至还租车来干案；警方在逮捕嫌犯时也起获1辆嫌犯于上个月开始租下的迈薇轿车。”

广告

警方援引刑事法典第457（破门行窃）条文调查此案，目前嫌犯还在延扣当中以助查案件。



