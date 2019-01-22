圣淘沙名胜世界 众星云集音乐盛会 圣淘沙名胜世界（RWS）为游客奉上贺岁福礼，传递喜悦和祝福，包括美味诱人的佳肴、精彩纷呈的表演以及众星云集的音乐盛会，让游客尽享家庭欢乐时光。

圣淘沙名胜世界（RWS）为游客奉上贺岁福礼，传递喜悦和祝福，包括美味诱人的佳肴、精彩纷呈的表演以及众星云集的音乐盛会，让游客尽享家庭欢乐时光。

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圣淘沙名胜世界文告指出，游客可前往新加坡环球影城、SEA海洋馆和圣淘沙名胜世界福廊，欣赏巨龙和雄狮的宏伟舞阵；也可参与接福抽奖活动，并有机会赢取大奖。同时品尝圣淘沙名胜世界的明星主厨以多种方式精心烹制的美味鲍鱼。此外，还有众多乐坛明星莅临，让游客尽享精彩激昂的音乐盛宴。

相关活动包括1月25日至2月19日的“飞龙在天”贺岁大游行、“怪兽捞鱼生”、海底舞龙表演。 2月6日下午1时30分将有经典舞狮表演；1月3日至2月17日将有盛情接福抽奖活动。圣淘沙名胜世界准备了总价值超过8万8888新元的丰盛奖品。 2019 新春音乐会则有张惠妹，安那及艾怡良的精采演出。 （JM）

更多详情，浏览名胜世界网站 www.rwsentosa.com/my