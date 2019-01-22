比特币会变零价值吗？ 只要全球的监管当局没有禁止比特币交易活动（而这并不意味当局接受或同意比特币的交易或合法性），特别是比特币是通过没有人或当局可以控制的区块链技术进行，使当局无从管起，加上全球仍有人继续交易比特币，相信比特币仍会在全球市场交易，不至于会变成零（价值）。

读者陈君问：

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（一）你认为比特币会变成零价值吗？

（二）大马的加密货币，将在2019年首季受到管制？

答：（一）只要全球的监管当局没有禁止比特币交易活动（而这并不意味当局接受或同意比特币的交易或合法性），特别是比特币是通过没有人或当局可以控制的区块链技术进行，使当局无从管起，加上全球仍有人继续交易比特币，相信比特币仍会在全球市场交易，不至于会变成零（价值）。

虽然目前在全球许多人的心中，比特币是没有价值或资产为后盾，不值一文的虚拟货币。

（二）针对大马对加密货币的管制，大马证券监督委员会及国家银行于2018年12月6日发表一项联合声明，表示它们正在联手制定框架，以将数码资产（包括加密货币）纳入证券条例监管范畴。惟它们并没有确定如你所说的2019年首季受到管制。

当时，证监会与国行的声明，显示将会管制数码资产，即包括数码货币及数码代币的发行及交易，以确保它们能够在公平及有序的情况下进行交易，特别是要确保涉及的投资者获得保障。

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其实，加密货币主要通过区块链技术进行无人可管制或遏止的交易，如今大马当局为数码资产如数码代币进行管制，这似乎与许多代币交易者、经营者或相关人士的意愿是背道而驰的。

当时大马的证监会及国行表示，它们主要是大马对有关数码资产的发行及交易监管作出所持的立场。

大马证监会将负责监管通过数码货币首次发售（ICO）计划，以推行数码资产（包括代币）的发售活动，以及大马数码资产交易所的数码资产的交易活动。

当时证监会指出，数码资产发行者及数码交易所，必须遵守国行旗下的支付及货币相关条例、如防洗黑钱及恐怖主义融资活动的指南等。

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国行重申数码资产

不是大马合法货币

国家银行重申，数码资产并不是大马的合法货币，公众进行交易时，应自行评估它的风险。

联合声明也指出，为了更好的执行数码资产监管的框架，证监会及国行已签署一项协调协议，确保相关活动符合两家监管机构的法律及条例。换句话说，大马当局要管制数码资产，包括代币。