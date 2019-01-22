新邦令金小镇隐藏秘境．辽阔黄梨海摄星空 多久不曾仰望繁星点点的美丽星空？想拍摄星空不需舍近求远，居銮新邦令金小镇便有一处隐藏秘境，让摄影发烧友置身黄梨海中央，高举器材，定格一张张令人着迷的银河星海。

南马黄梨园可以抓拍到美丽的银河，许多摄影爱好者慕名而来。（图：星洲日报）

（居銮21日讯）多久不曾仰望繁星点点的美丽星空？想拍摄星空不需舍近求远，居銮新邦令金小镇便有一处隐藏秘境，让摄影发烧友置身黄梨海中央，高举器材，定格一张张令人着迷的银河星海。

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周忠信：主打小镇农业风情

居銮明吉摩区州议员周忠信所推动的柔中一线牵计划，联合新邦令金福利体育会属下的艺起来新邦组织，主打小镇农业风情，昨日大清早便在陆洲园的南马黄梨园内举行黄梨花祭，并且进行农业生态导览。

何宝强：地势平坦适合拍日出

新邦令金县议员何宝强，也是艺起来新邦财政的他向星洲日报《大柔佛》社区报透露，近几年南马黄梨园成为一个新的摄影据点，因为远离市区，没有光害，在3月份到9月份都非常适合拍摄银河，因此吸引了大批的摄影发烧友前来踩点。

“除了夜晚的银河星空，这里也非常适合拍摄日出，因为地势平坦，但有时候拍日出需要天时地利人和，天气是很重要的关键，云层厚的时候就比较难拍摄。”

他透露，曾有摄友在此地拍摄的作品荣获国际沙龙奖项，因南马黄梨园可说是全马最大片的黄梨园，景观肯定壮丽，许多摄影者到访一次，便可一次过搜集夜景、日出、黄梨海风情等，非常值得。

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不建议跟团游访

他指出，每年的黄梨海是公开活动，开放给公众成团报名，因为园区的石头路不好走，加上种植黄梨的都是很软的腐殖土，如不识路或有车辆陷入土中的可能，因此较不建议私人前来参访。

他也建议前来拍摄风景照者应准备好器材，无论是拍摄星空或日出、日落，都需要至少需要25到30秒的慢门长拍，才能稳定拍摄。

“在拍摄日出或日落转变的时候，需要有一个魔术时间来捕捉到上下层次的对比，非常特别，因此一定需要脚架来长曝。”

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他也提到，风景照如果只是有天有地和植物，可能会比较单调，如果正好遇上田园里有人工作，可以拍摄风景结合人文内容，整个画面会更加丰富。

林伟明：更了解农业生态

时常到马来西亚摄影的新加坡人林伟明（54岁，工程师）邀请同事前来参与活动，他认为主办当局的安排和组织能力非常好，令他能更了解马来西亚的农业生态。

“我在2年前有到这里拍摄过，因此想介绍一样喜欢摄影的同事前来，见识如此大片的黄梨海，这个活动结束后我们也安排前往榴梿园参观。”

陈卫明：漫天星星计划再来

来自新加坡的陈卫明（48岁，工程师）平时也会到各地区拍摄鸟类、风景等，他透露，两人清晨4时便开车前往新邦令金，当时园区很暗，可以见到漫天的星星，感觉很好，因此也有计划再来参与拍摄星空的活动。

新春前忙收成黄梨花

从农历新年前至元宵节期间，正是新邦令金各个黄梨园园主忙着收成黄梨花的时候，以应付本地、邻国和全马的市场需求。

因为一般华人民间信仰，会在农历新年期间买供品祭拜，而黄梨花便是神桌上常见的供品，因人们取其福建发音“旺来”，认为好运自然会来。

南马黄梨园是全国最大的黄梨园，新邦令金福利体育会主席林仕伟也带领众人进行黄梨花祭，代表黄梨花收割季节的开始。众人先在黄梨花上系上红绳，并且分别向4个方位举起黄梨，配上风调雨顺、五谷丰收、国泰民安及万象更新的贺语，表示祝愿。

劳工短缺产量减

他指出，种植黄梨花和一般黄梨不同，一年只有一次的收割，临近过年时南马黄梨园特别热闹，外地甚至全国的收购商都会来这里采购黄梨花。

他透露，今年的天气风调雨顺，可是产量应该会减少，最主要的原因便是劳工短缺。

黄梨花种植耗心力

“黄梨花的种植不简单，要种2年的时间，而且要很细心的照顾，叶片折到了也会影响价格，非常耗费心力，所以劳工不足很直接的影响我们的产量。“

他提到，黄梨花不能食用，但是非常精致特别，因此不一定只有华裔拿去拜神使用，友族同胞也有买来当装饰品。

周忠信建议推广黄梨花祭

明吉摩区州议员周忠信提到，黄梨花祭是非常具有特色的人文宝藏，他将提呈此活动至柔佛旅游局，希望能够成为2020大马旅游年重点推广的项目。

他指出，如果黄梨花这个作物能够得到有效的推广，令农民、资金、政策能有效串联的话，将能够直接的提高黄梨产业的产值，提升小农民的收益。

提议果园田园化

他认为，马来西亚的农业值得推广到全世界，现今国外已有边种植水果，边进行网路直播的宣传手法，或是开放预订，今日收割马上装箱就发给客户的服务，因此他期盼农业能有更好的发展和崛起。

此外，他也提议能推行果园田园化，将农业变成旅游综合体，让观光者除了可以看到水果的生长，休闲娱乐也可以一步到位。

高举黄梨花向四个方位鞠躬，盼来年能风调雨顺。（图：星洲日报）

林伟明（左）和陈卫明（右）特意驱车前来摄影及了解本地农业生态。（图：星洲日报）