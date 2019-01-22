金兴工业前景好吗？ 根据最新出炉的业绩表现来看，金兴工业受到产业市场疲软拖累，2018年首9个月营收下挫，分析员预计疲软情况将延续至2019年，惟该公司强劲净现金地位有望协助抵抗低迷洪流。

未署名读者问：

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能否分析一下金兴工业（KIMHIN,5371,主板工业产品服务组）？前景可好，能继续持有吗？

答：根据最新出炉的业绩表现来看，金兴工业受到产业市场疲软拖累，2018年首9个月营收下挫，分析员预计疲软情况将延续至2019年，惟该公司强劲净现金地位有望协助抵抗低迷洪流。

金兴工业2018年首9个月营业额下挫3.4%，归咎于产业市场疲弱，导致瓷砖需求走跌。

艾芬黄氏研究认为，中短期内瓷砖销售疲弱情况将继续，预计2018年，金兴工业营业额下挫5.3%，2019至2020年仅录得微幅的2%至3%成长。

金兴工业澳洲营运也受挫，归咎于澳元贬值，预计2019年受产业市场放缓拖累，表现持续低迷。

艾芬黄氏指出，国内产业市场在2019上半年料持续疲软，仅在下半年政府启动更多可负担房产项目后逐步转好。上半年在国家房产政策下，政府将致力于解决供应失衡和可负担问题。

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除了受产业市场持续疲软拖累，业者也面对高生产成本和竞争激烈的挑战，以致瓷砖前景依然暗淡。本地瓷砖制造商面对来自邻国，尤其是中国业者的抢滩，导致本地业者必须下调瓷砖价格以维持市场份额。

艾芬黄氏探悉，本地瓷砖业者将游说大马政府向进口瓷砖实施反倾销税，以保障本地业者。

金兴工业的生产成本料走扬，归咎于今年1月开始调涨至每百万热能单位（MMBtu）32令吉92仙的天然气费用、今年1月开始上调至1100令吉的最低薪金和原料价格持续走高。

综合以上，艾芬黄氏维持“卖出”评级和目标价1令吉18仙不变。

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虽然如此，艾芬黄氏认为，金兴工业料可抵抗目前的低迷情况，因其处于净现金地位。

金兴工业截至2018年9月30日处于净现金地位，手握3260万令吉现金或每股23仙；该公司的库存和应收账款周转天数比2017年杪表现好，分别为220和80天。

艾芬黄氏认为，金兴工业的催化剂分别为比预期更好的需求、产业市场复苏和有利的汇率走势。