杜丽贞．危机和转机 我不曾担心过公司的业绩问题，不是因为我只是小员工，也不是因为没有危机感，而是我对大环境的改变胸有成竹，也对新政府的策略信心满满！

我不曾担心过公司的业绩问题，不是因为我只是小员工，也不是因为没有危机感，而是我对大环境的改变胸有成竹，也对新政府的策略信心满满！

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曾几何时，笔者开始追问销售部有关业绩报告以及稍微作出基准比较，因为眼看竞争对手一个个倒闭，作为职场里的一分子，自己是不是该关心为何局势演变至此地步？

业务员使出十八般武艺拼业绩却以灰头土脸收场，老板开源节流也抵挡不了市场低迷的恶性循环！

然而，很多人都说危机就是转机，假如口袋里有钱，千万别错过投资黄金时期；因为房产和股票“一泄千里”，成为投资者对动产和不动产的投机机会；零售业也大搞促销，有买有送或一个价钱带走三样物品、试用试吃不满意不收钱。

再说，当收入和通膨达不到平衡点时，市场就会疲惫，引发经济衰退的危机！我们除了听天由命，还有其他对策吗？

许多人把经济不景气的账算在中美贸易战身上，再加上中国产品风靡全球，几乎垄断市场，导致许多制造业在生死边缘中挣扎求存。草民除了勒紧腰带度日，还得与全民一齐共赴时艰，抵挡来势汹汹的裁员和企业关闭浪潮！

人类的生存定律取决于优胜劣汰、适者生存，为了能在逆境中求存，唯有提升职场竞争力才是求存的最佳途径。希望各行业在这非常时期，能对业务采取更谨慎的态度，还人民一个生机勃勃、人人有事做的安定日子！