福胜利新合约获利大吗？ 分析员维持福胜利未完成订单在23亿至24亿令吉之间，评级和财测不变，惟看好这家砂州综合工程公司撷取州内庞大基建配套契机。

读者小尤问：

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福胜利（HSL,6238,主板建筑组）最新获得一项合约，对前景有利吗？分析员如何评估？合理价多少？

答：是的，福胜利和印度的拉森特博洛集团（Larsen&Toubro）亚洲有限公司组成的财团，获砂州能源公司颁发9099万令吉电力分站工程，当中，福胜利持有45%股权。

分析员维持福胜利未完成订单在23亿至24亿令吉之间，评级和财测不变，惟看好这家砂州综合工程公司撷取州内庞大基建配套契机。

分析员普遍对福胜利财测保持不变，工程是于2019年1月至2021年8月的32个月，因此2019财政年才作贡献，大众研究以11%赚益计，预测2年半内总共贡献450万令吉盈利。

MIDF研究也以净赚益8%至10%计预测每年获盈利120万至150万令吉，32个月约获450万令吉盈利。

上述工程范畴包括土木基建工程、打桩、建筑和相关的机电工程，MIDF相信这些工程在福胜利专精范畴内，不会产生预算之外的资本开销风险。

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MIDF认为，福胜利前景令人振奋，主要是砂州潜在推出很多基本配套；这包括砂州滨海公路、第二主干公路和水供计划；而今年末季完成的住宅发展计划料支撑该季盈利。

丰隆研究重申，自联邦政府减半岛基建资本开销，砂州政府在2019财政年挹注90亿令吉作为发展开销撑起基建发展；丰隆表示福胜利今年迄今的工程替换在3亿令吉预测内。

大众研究维持其未完成订单24亿令吉，较2017财政年扩大4.3倍，包括今年首9个月撷取1亿5700万令吉工程；MIDF指其未完成工程达23亿令吉。

分析员主要是给予买进和中和评级，目标价介于1令吉21仙至1令吉54仙之间。