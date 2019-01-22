谢国维．回头是岸，好自为之 说到过年，小弟想起多年前一则非常反映本地实况，非常到味的贺岁广告。广告中，几名老妇人在农历新年期间，一边吃着早餐，一边炫耀着自己孩子的成就。“我的女儿很忙，她是律师来的”，“我的儿子是医生来的，在伦敦，心脏专科，他很厉害赚钱”，“我的女儿在会计楼有一点股份，很忙很忙，但是她一年可以赚到差不多450千”。

说到过年，小弟想起多年前一则非常反映本地实况，非常到味的贺岁广告。广告中，几名老妇人在农历新年期间，一边吃着早餐，一边炫耀着自己孩子的成就。“我的女儿很忙，她是律师来的”，“我的儿子是医生来的，在伦敦，心脏专科，他很厉害赚钱”，“我的女儿在会计楼有一点股份，很忙很忙，但是她一年可以赚到差不多450千”。

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学有所成，扬名立万的确值得骄傲，但是小弟认为每一个人都应该针对自己的专业与成就，尤其是涉及法定专业资格者对外传达正确的资讯，否则只会沦为吹嘘的嘴炮，甚至让自己官非缠身。

在众多的专业领域当中，小弟特别关注医学专业。

举个实例，小弟从友人口中得知，他的某位年轻朋友是深受医院倚重的外科医生，参与过多宗大型手术，把许多病人从死亡边缘拯救回来。但是就对方现阶段的年龄而言，根本不可能担任外科医生（外科乃是涉及介入性手术的专科，除了需耗时五六年考取基本的医学士学位，也需要耗时至少4年考取外科硕士或院士资格，加上通过由顾问专科医生督导的驻院实习与评鉴，最后取得医药专科注册局的登记，整个过程最少耗时10年）。在向相关政府医院查证过后，发现对方只是获派在外科部门服务的普通科医生。

再举另一实例，小弟留意到某名拥有拿督斯里头衔的“医生”，经常性获特定报章及刊物专访，针对医疗保健的课题向公众提供指导与意见，但经小弟向医药理事会查证，对方根本不是登记的执业医生。

小弟要提醒大家，在1971年医药法令第14A（2）条文之下，任何执业医生在没有取得医药专科注册局登记的情况下自称为专科医生，可以被移送医药理事会进行纪律处分。在相同法令的第33条文之下，任何人士，无论是否拥有拿督斯里头衔，蓄意与错误假冒拥有医生的资格，蓄意与错误使用医生的名字或称呼，又或蓄意与错误使用任何名字、称呼、形容以暗示自己是合法执业的医生，蓄意与错误性使用任何名字、称呼、形容、文件或器具让他人相信自己是合法执业的医生，一旦罪名成立，首罪可被判罚款不超过5万令吉，或者监禁不超过两年，而再犯者可被判罚款不超过10万令吉，或者监禁不超过三年，或者两者兼施。

名利名利，名在利前，小弟相信冒充医生者不外是图谋以医学专业的崇高形象，包装自己的赚钱伎俩。俗语说得好，上得山多终遇虎，多行不义必自弊。农历新年将至，除了恭喜发财，小弟加赠他们8个字：回头是岸，好自为之。