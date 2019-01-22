刘玉萍‧生不逢时的滞销产业 据威廉氏达哈和王（WTW）资料显示，导致滞销产业的绝大部份原因是“建错地点和建错类型”，这就如“生不逢时”般，处处不得人欢心，在人人追求有地房产之时，高楼房产当然不会受欢迎，同样的，人人想要交通便利的房产，远在山旯旮的房产理所当然无人问津，高端房产也面对了滞销的问题，归咎于人人想要经济实惠的房产。

大马滞销产业情况严重否？对于发展商而言，滞销产业可谓心中刺，无法摆脱但也无法舍弃，而在更多产业注入市场的情况下，发展商该如何处理滞销的产业？

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据威廉氏达哈和王（WTW）资料显示，导致滞销产业的绝大部份原因是“建错地点和建错类型”，这就如“生不逢时”般，处处不得人欢心，在人人追求有地房产之时，高楼房产当然不会受欢迎，同样的，人人想要交通便利的房产，远在山旯旮的房产理所当然无人问津，高端房产也面对了滞销的问题，归咎于人人想要经济实惠的房产。

值得注意的是，位于郊外、豪华型和高楼房产的空置率已到了让人忧虑的情况，WTW调查显示，柔佛州的高楼房产预计在今年，面对超过50%的空置率，这是一个非常严重的问题，假设一栋拥有100间的公寓，有多达50间没人住，情况会是怎样？加上目前市面上已有包括高端产业在内，超过3万间的滞销房产，更是让产业发展商不敢掉以轻心。

问题来了，既然高楼房产、高端房产的滞销率高居不下，为何发展商还是依然一如既往的发展？主要原因是，大马的房地产市场是个开放市场，只要没有涉及政府规定的产业项目，发展商可以自由申请发展任何类型的产业项目。

想要解决滞销房产的问题，发展商必须从最根本的原因下手——控制产业项目，以避免出现滞销情况；发展商在计划项目之前，应当先做好调查与规划，了解市场所需，针对购屋者的意愿发展具有需求的产业，这也就是为何近年来，发展商大都转为发展可负担房产的原因。

至于已建设完成的滞销房产，胥视发展商愿意“放血”的程度，想要完全出清滞销房产，不妨仿效百货公司清仓大减价的情况，将房产来个90%折扣，相信买家大有人在，但是，需要注意的是，有些房产位置过于偏僻，买了后不仅不会增值，反而还会降值，因此这些地区的房产就算疯狂抛售，也未必会有人青睐。

其实，房地产领域与大马经济息息相关，相信只要大马经济能够蓬勃发展，国人口袋里的钱多了，置业的人也自然变多，自然而然的滞销产业的数量也将能够减少，而目前大马所面对的问题是，如何搞好经济，提高国人收入。