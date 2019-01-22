王宝钦‧FGV始知盘中餐 FGV控股（FGV,5222,主板种植组）主席拿督威拉阿兹哈阿都哈密上周发出了《致股东书》，汇报去年9月8日上任以来的重组进展。

FGV控股（FGV,5222,主板种植组）主席拿督威拉阿兹哈阿都哈密上周发出了《致股东书》，汇报去年9月8日上任以来的重组进展。

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该公司6年半之前上市，是当年世界第二大首次公开售股（IPO）计划，规模仅次于脸书。

上市时，FGV控股的市值为166亿令吉，现在只有34亿8000万令吉。短短6年半，该公司市值蒸发了131亿2000万令吉，也就是高达79%。

过去几年，再粗心的投资者也会发现，FGV控股一直“不务正业”。这家曾经号称全球最大上市油棕种植公司的巨无霸，一味推进并购活动，偏偏无心改善核心种植业务，受高层短视拖累，该公司对于长远的油棕园翻种计划视而不见，以致多数油棕树龄皆超过25年。

大马投行估计，以原棕油每公吨2300令吉售价为准，FGV控股只赚得区区的42令吉，大概只比TH种植（THPLANT,5112,主板种植组）的29令吉多一点。TH种植的控制股东是同样麻烦缠身的朝圣基金局。

同样是2300令吉，IOI集团（IOICORP,1961,主板种植组）和云顶种植（GENP,2291,主板种植组）每公吨却能赚走600令吉，效率高低的影响显而易见。

FGV控股的生产成本高居不下，除了经营效率偏低，还包括了该公司向联邦土地发展局租用油棕园的现金开销，这就是说，即使赚得再多，该公司的盈利也多数进了大股东的口袋。

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阿兹哈说，前董事部及管理层没有适当处理多项课题，造成该公司“迷失方向”，现在董事部已有了改变，并委派多名高级管理层接管主要业务，他有信心可以解决所面对的问题及挑战。

根据《致股东书》的目标，假如原棕油行情保持每公吨2500令吉，该公司每年税前盈利有望达到10亿令吉。作为参考，该公司去年第三季的原棕油平均售价为每公吨2371令吉，在扣除特殊项目后，该公司蒙受8600万令吉税前亏损。

管理层最值得庆幸的应该是，经过数年低迷，原棕油价格今年有望回弹，大马棕油局（MPOB）看好将突破每公吨2500令吉。

无论如何，FGV控股已千疮百孔，纵使拥有原棕油行情上涨一大利多，前方依然山雨欲来，管理层还有堆积如山的工作待处理。与未来的惊风骇浪相比，执笔写下一封信，恐怕是阿兹哈最简单的一步了。