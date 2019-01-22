驾临兴都庙庆大宝森节．苏丹摆爱心手势赢欢呼 柔佛苏丹依布拉欣陛下今日驾临新山一间兴都庙，与信徒共庆大宝森节，还摆出爱心手势，现场欢声雷动！

柔佛苏丹依布拉欣陛下（左四）跟着画像摆出爱心手势，获得现场欢声雷动。左一起是安然、巴德鲁希山及东姑阿都拉曼。（图：星洲日报）

（柔佛．新山21日讯）柔佛苏丹依布拉欣陛下今日驾临新山一间兴都庙，与信徒共庆大宝森节，还摆出爱心手势，现场欢声雷动！

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兴都庙赠摆爱心手势画像事缘庙方在陛下离开前，赠送一副陛下摆出爱心手势的画像给陛下。陛下见状，也跟着摆出爱心手势，获得在场者的喝彩声和掌声。

陛下驾临的兴都庙是有102年历史的阿鲁米固腾达优达巴尼柯维，位于新山哇迪哈那葵尔路，距离玻璃兴都庙不远。

出席者包括柔佛四王子东姑阿都拉曼、柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安、柔佛州副秘书巴得鲁希山、柔佛州消费、人力资源及团结委员会主席拉玛克里斯南、新山县长列达及新山市长安然等。

迎接陛下的庙方代表包括主席瓦德马利及署理主席C山慕根等。

移交7千捐款送清寒生援助品

陛下在会上代表庙方移交3笔捐款给受惠团体，并赠送援助品给家境清寒学生。受惠团体包括柔佛三王子癌症基金会（5000令吉）、特殊人士福利协会及关爱之家福利协会（皆1000令吉）。

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捐款分别由巴德鲁希山、特殊人士福利协会代表莎丽斯哇蒂及关爱之家福利协会代表卡鲁纳尼迪。

陛下于中午12时左右驾临该庙，获得庙方热情接待，除了参观有关该庙活动的图片展外，也在牌匾上签名留念。

庙方同时献上美食供陛下和嘉宾享用外，并呈献多支传统舞蹈娱宾。

陛下在逗留约40分钟后离去。

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苏丹陛下（站者右十三）与出席者和庙方人员在会上合照。站者右十起是拉玛克里斯南、奥斯曼沙比安及瓦德马利；右十四起是东姑阿都拉曼、巴德鲁希山及安然。（图：星洲日报）