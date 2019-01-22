李勇坚‧数码货币投资元年 随著2019年资本市场和服务（证券解决方案）（数码货币和数码代币）令正式在上周二（1月15日）生效，大马证监会将拥有监管权力，以及将于3月杪推出条例框架，这意味着合法的数码货币交易及投资时代即将到来，大马资金市场在2019年正式进入了数码货币投资的元年。

随著2019年资本市场和服务（证券解决方案）（数码货币和数码代币）令正式在上周二（1月15日）生效，大马证监会将拥有监管权力，以及将于3月杪推出条例框架，这意味着合法的数码货币交易及投资时代即将到来，大马资金市场在2019年正式进入了数码货币投资的元年。

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过去加密货币交易属于无王管的灰色地带，容易被用作金钱游戏和非法敛财工具，甚至可能用于洗黑钱或恐怖活动融资，当局既然无法杜绝，最好的做法就是加以监管。

在新法令下，未经大马证监会批准私自进行首次代币发行（ICO）或经营电子资产交易者将受对付，一旦罪成，可被判监禁不超过10年及罚款不超过1000万令吉，这将足以阻吓非法数码货币投资活动。

新条例要到3月杪才出炉，但相信不少公司都已摩拳擦掌，准备从中分一杯羹，发行本身的数码货币，甚至希盟政府早前也表示有意发行“希盟币”，作为世界第一个使用这两种技术的政治筹款平台，同时也可用于向政府机构或部门付款。

不过，从大马当局将数码货币归证监会而非国家银行监管，就已表明数码货币绝对不是一种货币单位，它只是一种金融产品或投资工具，无法取代目前由国行发行和监管的货币。

大马财政部相信，数码资产可作为创业家及新企业的集资替代渠道，也可作为投资者的替代资产类别。

因此，在最新条例下，数码货币或ICO主要是作为新增的上市集资平台，很可能就像目前的第三板（LEAP），或是股权众筹和个人对个人贷款（P2PLoan）等，主要供少数特定投资者（成熟老练或高净值投资者）参与。

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这类融资平台，只属小众市场，少了广大散户的参与，难以掀起热潮，一路来的表现不汤不水，能达到多少集资的效果令人质疑。

对全球投资于加密货币的投资者而言，2018年是不堪回首的一年，加密货币泡沬爆破，价格从高峰滑落，不少投资者醒觉，加密货币纯属投机炒作，毫无实际价值而言，投资者对于即将上路的ICO还有多少信心，也是一个疑问。

当局落实监管数码货币的条例，重点应放在杜绝非法金钱游戏和反洗黑钱，至于数码货币的集资和投资功能，不要期望太高。