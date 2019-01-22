禁烟令一跑销量跌．茶室烟不卖了 “既然不能在店里抽烟，卖香烟也没有意思了。”自卫生部实施新禁烟令，已经有茶室业者为免顾客埋怨而决定停售香烟。

一家茶室已经停止售卖香烟，烟架上空空如也。（图：星洲日报）

（关丹、劳勿、文冬、文德甲、直凉21日讯）“既然不能在店里抽烟，卖香烟也没有意思了。”自卫生部实施新禁烟令，已经有茶室业者为免顾客埋怨而决定停售香烟。

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此外，业者也指禁烟令生效后，香烟销售大受影响。

所有食肆从今年初起禁止抽烟，导致不少熟食业者生意下挫，一些烟客也因为无法在店里抽烟，进而减少向业者购买香烟，所以业者无奈下唯有出此下策。

除了槟城Pelita扁担饭店全国28家分店柜台已经于日前开始停售香烟之外，关丹一家不愿姓名见报的茶室业者其实从更早开始已经停售香烟。

烟客投诉为何不允抽烟

阿罗阿加一间华人茶室业者指出，他于今年1月1日开始，卫生部决定采取新禁烟令后，决定暂时停售香烟。

“存货卖完就没有再订购了，因担心顾客会投诉，他们难免埋怨为何允许卖香烟却不允许抽烟，不想每天回答这样的提问，所以一律不卖。”

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该名业者说，尽管停售香烟会减少店里的利润，但其实利润并不多，但却可减少许多顾客不满的声音。

“我们希望顾客能体谅和明白熟食业者的处境，我们也不想的。”

冼天生：烟客或转抽私烟

关丹咖啡旅餐公会主席冼天生今受访时认为，食肆停卖香烟不表示烟客减少了抽烟习惯，反而会导致售卖合法香烟的食肆减少，烟客转抽私烟，可能使私烟问题更猖獗。

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“3个星期以来，我的店铺，包括同业皆反映，大家的生意已经下挫至少30%，因为有不少顾客每天习惯与友人来喝茶聊天，一坐可能数小时，禁烟令让他们无法边喝茶边抽烟。”

他也说，该茶室虽然仍有售香烟，不过销量明显下降逾10%之多。

“原本在这里喝茶抽烟的顾客会顺便买香烟，如今减少来光顾后，香烟销量也随着减少。”

他也说，食肆顾客分为烟客及非烟客，大部份非烟客绝对赞成禁烟政策，可是禁止烟客在食肆内抽烟，也苦了业者的生计。

食肆禁烟令，业者指烟客减少，生意也跟着少。（图：星洲日报）

陈金龙：静待日后发展

劳勿新巴力新村亚龙茶餐室东主陈金龙说，食肆禁烟之后烟客没在馆内抽烟，香烟也少卖一点。

“以前烟客餐前餐后都会抽枝烟，烟抽完了就会顺手买包烟，但是现在他们吃饱了就会直接付钱离开。

“传统上茶餐室都会售卖香烟，我们目前没有因为茶客少买烟而停售香烟，毕竟还有人会上门买烟，我们是否因为禁烟而停止售卖香烟，得看日后的发展。”

曾银圆：烟客转买贵烟

新巴力金凌咖啡厅曾银圆说，还是会一样地卖烟，因为烟客会上门买烟回家抽。

“禁烟令实施之后，买烟的人少了，不过他们买的烟由便宜烟转为贵烟，理由是即然少抽，就不如抽贵烟。

“过去一个人一天可抽两包烟，现在可能一包，一些人二三天才来买一包烟。

“食肆禁烟前向批发商买三四条香烟，现在只买一条半，生意是有，但是减少了。”

邓福乐：涨价后销量跌

百乐县中华工商会会长拿督邓福乐说，百乐县目前还没有茶室东主或香烟商家因为禁烟措施而要停售香烟。

“我们的店是杂货店和茶室拼在一起，没有发觉有顾客因为禁烟措施而不买烟和戒烟，他们还是买烟和抽烟，反而是之前香烟大幅度涨价后，不少顾客选择放弃抽烟或不再买烟，自此的香烟销量也逐渐走下坡，可说减少一半。”

“虽然禁烟措施没怎么影响销量，但我们还是会继续售卖，批发商也会按照各品牌的需求而自动来货。禁烟措施落实后，烟客来到茶室都会很有礼貌，主动走出去抽烟，我们不需要去劝请，有时非烟民会善意提醒那些在店里抽烟者。”

王腾升：减订货量

文德甲ABC小食中心业者者王腾升则说，随着禁烟令实行后，购买香烟的顾客比以前少了很多，香烟销量大跌。以前，某牌子的香烟1天可以售出1条半，现在要2至3天才售出。

“由于香烟销量大跌，加上香烟的利润不高，我将会减少订货量。但暂时不会停售，毕竟仍有其需求和市场。”

刘玉英：烟客少光顾

文冬333茶餐室早在卫生部宣布将实行禁烟令时便停止售卖香烟，以免面对各种问题。

该茶餐室负责人刘玉英表示，售卖香烟所赚取的利润不高，所以停售香烟对生意不会造成影响，反而是一些烟客因为禁烟令不能在茶餐室吸烟，减少到来光顾，让她感到无奈。

“禁烟令是全国性的，并非我们业者有意为难，也许是烟客还不习惯，但大部份食客都很了解，当想要抽烟时，便会自动走到茶室外，抽完烟再走回座位。”