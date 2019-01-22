基本面稳•业绩改善 ‧ NWP加强成长潜能 以木基为核心业务，例如制造木模、烘干木材服务、经营锯木、夹板贸易的NWP控股（NWP,5025,主板工业产品服务组），主要客户中国伐木业逐渐减少，该国市场对木材的需求保持稳健。目前，公司基本面乐观、经济稳定等因素，料将进一步加强NWP控股的成长潜能。

纪顺能：对NWP控股来说，2018财政年是挑战严峻的一年，主要是原料供应不足。

以木基为核心业务，例如制造木模、烘干木材服务、经营锯木、夹板贸易的NWP控股（NWP,5025,主板工业产品服务组），主要客户中国伐木业逐渐减少，该国市场对木材的需求保持稳健。目前，公司基本面乐观、经济稳定等因素，料将进一步加强NWP控股的成长潜能。

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NWP控股首席执行员拿督纪顺能说，集团将以实惠价格增购原料，改善盈利成长、确保业务保持稳健发展，董事局对截至2019年8月31日财政年业绩表现改善，保持乐观展望。

在已结束财政年，木材相关服务是收入主要来源，占集团99.9%营业额，其木模产品主要出口到中国，集团的出口销售占营业总额89%，原料组合主要是在沙巴市场采购。

去年原料供应不足挑战严峻

他说，2018年8月30日，NWP控股与包班达拉签署附条件售股协议，以脱售其在NWP劳工业公司的25.66%股权，总值20万美元，这项脱售计划让集团专注资源与资本，以分配到大马的核心业务。

纪顺能补充：“对NWP控股来说，2018财政年是挑战严峻的一年，主要是原料供应不足，集团取得882万8191令吉营业额，比前期的1611万7258令吉减少45.2%，主因是木桐供应短缺，由于供应短缺，业务发展受影响，集团业绩蒙受亏损。”

未有正规股息政策

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过去几年营业额有起有落，其中2014财政年898万7190令吉、2015财政年1755万9810令吉，2016财政年1266万令吉。现阶段，集团尚未有正规股息政策，在已结束财政年，集团没有建议分发股息，未来将根据集团的长期成长、盈利趋势与资本需求，考虑股息的分发。

此外，集团行政与营运成本1693万令吉，比前期的1263万令吉增加，主要是应收账项较高减记，税后亏损1803万1418令吉，原因是纳入应收账项减值的关系。

与此同时，集团的资本开销和营运资本由内部现金融资，现金共有222万令吉，比前期的94万令吉增多，现金增加主要是脱售联号公司和产业、厂房和器材等资产。

与此同时，集团净资产3396万8535令吉，比过去几年的数额减少，其中2014财政年有4625万4878令吉，2015财政年4421万5395令吉、2016财政年4050万1020令吉令吉，以及2017财政年4632万8976令吉。

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重视风险管理

在努力向企业目标迈进的同时，业务持续发展、重视风险管理，一直是集团摆在前端的议程，集团面对风险，将影响企业的营运与财务表现。质量好木桐供应短缺，是最主要的风险，管理层继续探讨采购新的原料，以在实惠价格的基础上，确保原料供应充足，同时，持续努力改善生产程序，以减少原料的浪费。

目前，集团的产品出口到海外市场，因为这个缘故受汇率波动的影响，也可能影响集团的营业额表现，为减缓面对汇率波动的影响，管理层紧密关注外汇的波动，在必要时调整产品的价格，以确保产品的竞争性。

纪顺能强调，由于集团业务的性质，面对这样的风险是无可避免的，惟有通过一些管控措施，加以减缓冲击，董事局将紧密监督、检讨和鉴定任何潜在风险，并采取有效行动加以克服。