钱不够用．登不派新春援金 登州政府钱不够用，今年不派华人新年援助金。

国阵执政时期，每年都会派发华人新年援助金，发放200至400令吉的援助金，减轻人民过年的负担。（图：星洲日报）

（瓜拉登嘉楼21日讯）登州政府钱不够用，今年不派华人新年援助金。

广告

过往国阵执政时期，州政府会派发华人新年及开斋节援助金，可是今年无论是联邦或州的政权都易手，州政府以没有拿到中央政府归还的2018年石油税余款为理由，无法在2019年派发华人新年援助金。

哈纳菲末：没获石油税财务吃紧

登州福利、妇女和家庭发展及国民团结委员会主席哈纳菲末受询时，证实登州政府今年没有派发华人新年援助金。

他说，希盟执政的联邦政府拖欠登州2018年石油税余款，州政府理应在去年年杪获得2亿5000万令吉的石油税，可是至今仍无下文。

“由于没有获得石油税，州政府财务吃紧，被迫暂停派发华人新年援助金。”

他说，至于明年或以后会不会继续派发华人新年援助金，就必须视州政府的财务状况，才可以做决定。

广告

同时，他说，州政府去年派发开斋节援助金，因为当时州政府获得联邦政府归还石油税，因此有能力拨款作为这笔援助金的费用。

申请20万施赠年迈贫困华裔

无论如何，他说，他已向州政府申请20万令吉，准备赠送红包给年迈及贫困的华裔，作为小小心意。

他说，甘马挽及瓜登将各分得5万令吉，剩下的10万令吉则让其他拥有华裔的地区平分，预计每区可分得2万令吉。

广告

“各区人民代议士将鉴定选区内年迈及贫困的华裔，然后送上一封红包，表达心意。”

国阵执政时，州政府派发的华人新年援助金共有4个组别，分别是贫困家庭、残障人士、乐龄人士及单亲家庭，申请者可获得200至400令吉的新年援助金。